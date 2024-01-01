15 років позбавлення волі: на Волині за державну зраду судили працівницю «міністерства днр». ФОТО
Сьогодні, 11:39
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 44-річну жительку міста Волноваха Донецької області винуватою у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі із позбавленням на три роки права обіймати посади у правоохоронних органах та посади, повязані з виконанням функцій представника влади, а також із конфіскацією майна.
Окрім того, засуджену позбавлено спеціального звання «підполковник служби цивільного захисту».
За даними слідства, після окупації Волновахи російськими військами начальник відділу цивільного захисту Волноваського районного управління ГУ ДСНС України у Донецькій області, підтримуючи проросійські ідеї, перейшла на бік ворога, зрадила Присязі особового складу органів і підрозділів цивільного захисту України та погодилася обійняти посаду старшого інспектора в «государственном бюджетном учреждении «Пожарно-спасательный отряд г. Волноваха мчс днр».
Працюючи у псевдооргані, вона надавала окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просувала ідеї проросійської спрямованості.
Окрім того, для подальшого встановлення у Волноваському районі Донецької області окупаційної влади, штучного створення у мешканців хибних уявлень про добрі наміри окупаційних військ та незворотного і стабільного існування на території влади рф та ідей «руского міра», «інспекторка» брала участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі із позбавленням на три роки права обіймати посади у правоохоронних органах та посади, повязані з виконанням функцій представника влади, а також із конфіскацією майна.
Окрім того, засуджену позбавлено спеціального звання «підполковник служби цивільного захисту».
За даними слідства, після окупації Волновахи російськими військами начальник відділу цивільного захисту Волноваського районного управління ГУ ДСНС України у Донецькій області, підтримуючи проросійські ідеї, перейшла на бік ворога, зрадила Присязі особового складу органів і підрозділів цивільного захисту України та погодилася обійняти посаду старшого інспектора в «государственном бюджетном учреждении «Пожарно-спасательный отряд г. Волноваха мчс днр».
Працюючи у псевдооргані, вона надавала окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просувала ідеї проросійської спрямованості.
Окрім того, для подальшого встановлення у Волноваському районі Донецької області окупаційної влади, штучного створення у мешканців хибних уявлень про добрі наміри окупаційних військ та незворотного і стабільного існування на території влади рф та ідей «руского міра», «інспекторка» брала участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят.
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