15 років позбавлення волі: на Волині за державну зраду судили працівницю «міністерства днр». ФОТО

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 44-річну жительку міста Волноваха Донецької області винуватою у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі із позбавленням на три роки права обіймати посади у правоохоронних органах та посади, повязані з виконанням функцій представника влади, а також із конфіскацією майна.Окрім того, засуджену позбавлено спеціального звання «підполковник служби цивільного захисту».За даними слідства, після окупації Волновахи російськими військами начальник відділу цивільного захисту Волноваського районного управління ГУ ДСНС України у Донецькій області, підтримуючи проросійські ідеї, перейшла на бік ворога, зрадила Присязі особового складу органів і підрозділів цивільного захисту України та погодилася обійняти посаду старшого інспектора в «государственном бюджетном учреждении «Пожарно-спасательный отряд г. Волноваха мчс днр».Працюючи у псевдооргані, вона надавала окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просувала ідеї проросійської спрямованості.Окрім того, для подальшого встановлення у Волноваському районі Донецької області окупаційної влади, штучного створення у мешканців хибних уявлень про добрі наміри окупаційних військ та незворотного і стабільного існування на території влади рф та ідей «руского міра», «інспекторка» брала участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят.