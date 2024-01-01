Реальність волинських воїнів: втілюючи мрії
Сьогодні, 11:55
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого найдужче мріють про мир, боронячи Батьківщину зі зброєю в руках.
Про це у телеграмі повідомляє військова частина
«Мрії і реальність Князівських воїнів-піхотинців. Мрії: дім, родина, мирна країна. Реальність: передова, побратими, війна», - йдеться у повідомленні.
14-та ОМБР опублікувала фото волинських воїнів. «В кожній світлині – незламність, боротьба, побратимство і відповідальність!» - йдеться у дописі.
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Про це у телеграмі повідомляє військова частина
«Мрії і реальність Князівських воїнів-піхотинців. Мрії: дім, родина, мирна країна. Реальність: передова, побратими, війна», - йдеться у повідомленні.
14-та ОМБР опублікувала фото волинських воїнів. «В кожній світлині – незламність, боротьба, побратимство і відповідальність!» - йдеться у дописі.
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