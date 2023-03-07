Уже 260 тисяч чоловіків оновили дані в «Резерв+», – Міноборони

застосунку «Резерв+» оновили свої військово-облікові дані 260 тисяч чоловіків призовного віку. А загалом у додатку авторизувалися вже близько 460 тисяч разів.



Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в етері



«Ці вихідні були безсонним вікендом для технічних працівників, які працювали над «Резервом+». Наразі вже уточнили або оновили, як часто говорять в медіа, свої дані близько 260 тисяч українців. Ще більша кількість навіть авторизувалася. Тобто там йдеться, якщо я не помиляюсь, на цей момент близько 460 тисяч», – розповів він.



Речник Міноборони сказав, що зараз оновити дані можуть також чоловіки за кордоном. Він додав, що у перший день запуску мобільного застосунку це було неможливим.



«На сьогодні вже доступний «Резерв+» в понад 200 країнах світу. Тобто ті українці, які перебувають за кордоном, також можуть уточнити свої дані. Нагадаю, що в перший день за кордоном не можна було авторизуватися. А зараз пройшов апдейт (оновлення – ред.) і, в принципі, така можливість є щодо технічних моментів», – каже представник відомства.



Для захисту додатку працювала команда технічних фахівців, додав Лазуткін. Також він зазначив, що враховані ризики та нюанси, аби вберегти мобільний застосунок від ймовірних dos-атак:



«Закладені були ризики від початку. Також розраховували, що може бути і dos-атака на сервери. Максимум, що можна було зробити, було зроблено. І зараз всі побажання, всі нюанси, які виникають, ці зауваження також беруться в розробку».



За словами Лазуткіна, згодом, ймовірно, розглянуть можливість авторизації у мобільному застосунку не лише через ID-банкінг, а й у інший спосіб. Яким саме, він наразі не уточнив.



«ID-банкінг наразі єдиний спосіб авторизуватися. Так, будемо розглядати знову ж таки в залежності від запитів. Якщо буде запит на якусь іншу форму авторизації, на якийсь інший алгоритм, то знову ж таки з-за кордону переважно, тому що від українських військовозобов’язаних такого запиту не надходило на даний момент. Але, якщо будуть запити, то це буде опрацьовано», – сказав речник.



Впродовж місяця у мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться оновлення і відображатиметься також спеціальний код, аналогічний тому, який повинен міститися на військово-обліковому документі. Такий код буде дійсним для перевірки працівниками ТЦК та СП, поліції, Держприкодонслужби, пояснив Лазуткін:



«Резерв+» поки що штрихкоду не має, але найближчим місяцем (скажімо так, щоб не вводити людей в оману) має з’явитися електронний аналог паперового документу, який можна буде пред’являти представникам поліції, ТЦК та СП і прикордонної служби у разі зупинки. Тобто він буде абсолютно ідентичний паперовому».



Міністерство оборони 17 травня запустило мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов’язаних, призовників та резервістів для оновлення облікових даних.



18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов’язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані – номер мобільного телефону, фактична адреса проживання та email (за наявності). У Міноборони нагадали, що це потрібно зробити до 16 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 20 травня у260 тисяч чоловіків призовного віку. А загалом у додатку авторизувалися вже близько 460 тисяч разів.Про це розповів речник Міністерства оборонив етері «Радіо Свобода» «Ці вихідні були безсонним вікендом для технічних працівників, які працювали над «Резервом+». Наразі вже уточнили або оновили, як часто говорять в медіа, свої дані близько 260 тисяч українців. Ще більша кількість навіть авторизувалася. Тобто там йдеться, якщо я не помиляюсь, на цей момент близько 460 тисяч», – розповів він.Речник Міноборони сказав, що зараз оновити дані можуть також чоловіки за кордоном. Він додав, що у перший день запуску мобільного застосунку це було неможливим.«На сьогодні вже доступний «Резерв+» в понад 200 країнах світу. Тобто ті українці, які перебувають за кордоном, також можуть уточнити свої дані. Нагадаю, що в перший день за кордоном не можна було авторизуватися. А зараз пройшов апдейт (оновлення – ред.) і, в принципі, така можливість є щодо технічних моментів», – каже представник відомства.Для захисту додатку працювала команда технічних фахівців, додав Лазуткін. Також він зазначив, що враховані ризики та нюанси, аби вберегти мобільний застосунок від ймовірних dos-атак:«Закладені були ризики від початку. Також розраховували, що може бути і dos-атака на сервери. Максимум, що можна було зробити, було зроблено. І зараз всі побажання, всі нюанси, які виникають, ці зауваження також беруться в розробку».За словами Лазуткіна, згодом, ймовірно, розглянуть можливість авторизації у мобільному застосунку не лише через ID-банкінг, а й у інший спосіб. Яким саме, він наразі не уточнив.«ID-банкінг наразі єдиний спосіб авторизуватися. Так, будемо розглядати знову ж таки в залежності від запитів. Якщо буде запит на якусь іншу форму авторизації, на якийсь інший алгоритм, то знову ж таки з-за кордону переважно, тому що від українських військовозобов’язаних такого запиту не надходило на даний момент. Але, якщо будуть запити, то це буде опрацьовано», – сказав речник.Впродовж місяця у мобільному застосунку «Резерв+» з’явиться оновлення і відображатиметься також спеціальний код, аналогічний тому, який повинен міститися на військово-обліковому документі. Такий код буде дійсним для перевірки працівниками ТЦК та СП, поліції, Держприкодонслужби, пояснив Лазуткін:«Резерв+» поки що штрихкоду не має, але найближчим місяцем (скажімо так, щоб не вводити людей в оману) має з’явитися електронний аналог паперового документу, який можна буде пред’являти представникам поліції, ТЦК та СП і прикордонної служби у разі зупинки. Тобто він буде абсолютно ідентичний паперовому».Міністерство оборони 17 травня запустило мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов’язаних, призовників та резервістів для оновлення облікових даних.18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов’язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані – номер мобільного телефону, фактична адреса проживання та email (за наявності). У Міноборони нагадали, що це потрібно зробити до 16 липня.

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