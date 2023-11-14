До ВНУ завітала відома письменниця

Відома українська письменниця Оксана Забужко відвідала Волинський національний університет імені Лесі Українки під часПро це повідомляє пресслужба вишу.До речі, нещодавноувійшла до нового складу Наглядової ради Університету. Власне, в компанії голови Наглядової ради, народної депутатки, відома письменниця, літературознавиця, публіцистка Оксана Забужко і прибула до нашого університету.Гостей зустрів ректор, проректори, помічниця ректора, завідувач кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури. Спілкування було конструктивним, присутні окреслили співпрацю в різних напрямах. Зокрема, Ірина Констанкевич розповіла про своє бачення діяльності Наглядової ради й участь у ній Оксани Забужко.Ректор Анатолій Цьось подякував відомій письменниці за співпрацю та допомогу у виданні Повного академічного зібрання творів Лесі Українки. Проректор Юрій Громик і професор Сергій Романов розповіли про підготовку зібрання творів Олени Пчілки, а проректорка Наталія Благовірна закцентувала увагу на студентських ініціативах і самоврядуванні.«Дуже добре, що ми сьогодні зібралися. Під час розмови ми з’ясували низку важливих питань. Зокрема, згадали для чого функіонує Наглядова рада. Тому спільно будемо працювати над розвитком Університету, підвищенням його ролі та соціального значення», – підсумував зустріч Анатолій Цьось. Окрім цього, він запропонував Оксані Забужко стати почесною професоркою ВНУ імені Лесі Українки та виступити перед Лесиними людьми з публічною лекцією.«Університет міг би грати роль координатора інтелектуальних зусиль не лише для Волині, а й у ширшому масштабі», – резюмувала Оксана Забужко, а також запропонувала робити тематичні воркшопи, обговорення та проєкти.Окрім цього, письменниця внесла низку пропозицій щодо діяльності Наглядової ради.