У центральному парку Луцька чоловік побив іноземця: встановлюють особу зловмисника
Сьогодні, 12:59
Поліцейські встановлюють особу правопорушника, який наніс тілесні ушкодження громадянину іншої держави.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють особу чоловіка, який, ймовірно, причетний до побиття громадянина іншої держави. Інцидент трапився у неділю, 19 травня, на території Центрального парку імені Лесі Українки у місті Луцьку.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про хлопця, який на фото, просимо повідомити за номером (095)035-88-46 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють особу чоловіка, який, ймовірно, причетний до побиття громадянина іншої держави. Інцидент трапився у неділю, 19 травня, на території Центрального парку імені Лесі Українки у місті Луцьку.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про хлопця, який на фото, просимо повідомити за номером (095)035-88-46 або 102", - наголошують у поліції.
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