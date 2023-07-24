У центральному парку Луцька чоловік побив іноземця: встановлюють особу зловмисника

У центральному парку Луцька чоловік побив іноземця: встановлюють особу зловмисника
Поліцейські встановлюють особу правопорушника, який наніс тілесні ушкодження громадянину іншої держави.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють особу чоловіка, який, ймовірно, причетний до побиття громадянина іншої держави. Інцидент трапився у неділю, 19 травня, на території Центрального парку імені Лесі Українки у місті Луцьку.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про хлопця, який на фото, просимо повідомити за номером (095)035-88-46 або 102", - наголошують у поліції.
У центральному парку Луцька чоловік побив іноземця: встановлюють особу зловмисника



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Теги: Луцьк, побиття, іноземець
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