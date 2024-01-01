Фіктивні шлюби для ухилянтів: як це працює на Волині

військовозобов’язаних з тими жінками, які мають інвалідність.



Відповідно до закону, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочку від мобілізації, повідомляє



В соцмережах навіть створені спільноти, де розміщені оголошення з пропозиціями укласти фіктивний шлюб для виїзду військовозобов’язаних за кордон. За інформацією ЗМІ, за укладання такого шлюбу між військовозобов’язаним та жінкою, яка має інвалідність, пропонується від 8 тис. грн. до 20 тис. грн.



На Волині також нерідкість побачити у місцевих спільнотах у соцмережах оголошення такого штибу. До прикладу, нещодавно анонімний учасник групи у Фейсбуці «Підслухано Горохів» розмістив оголошення, що шукає дівчину чи жінку з І або ІІ групою інвалідності для укладення шлюбу за винагороду.



Чи відстежують подібні оголошення у ТЦК та СП, як йде боротьба із фіктивними шлюбами, журналісти поцікавилися у пресофіцерки Волинського обласного ТЦК та СП Уляни Кравчук.



«Представники ТЦК завжди ретельно перевіряють документи військовозобовʼязаних, в тому числі свідоцтво про реєстрацію шлюбу. У випадку встановлення обставин, які викликають сумніви щодо правомірності укладення шлюбу (велика різниця у віці новоспеченої сімʼї, шлюб укладено протягом воєнного стану з особою, що має інвалідність, шлюб укладено протягом воєнного стану з жінкою, у якої в наявності 3 і більше дітей, а військовозобовʼязаний не є рідним батьком дітей), ТЦК та СП має право здійснити додаткову перевірку. За результатами перевірки буде прийматися відповідне обгрунтоване законне рішення», - розповіла Уляна Кравчук.



Своєю чергою, низка адвокатів в коментарі для ЗМІ повідомили, що доведення фіктивності шлюбу – достатньо непроста справа з точки зору закону.



«В дійсності це (укладання шлюбу для виїзду за кордон – ред.) не нове явище і я гадаю, що такі випадки будуть. Можу сказати, що довести те, що шлюб фіктивний, можна лише в одному випадку – коли хтось з подружжя скаже, що шлюб є фіктивним. Фіктивність можно довести, якщо подружжя реєструвало шлюб не в РАЦСі», - розповів адвокат Роман Сімутін, який має досвід роботи слідчим.



Водночас юрист звертає увагу на те, що у фіктивного шлюбу є певні ризики. Наприклад, якщо хтось один із подружжя придбає автомобіль або нерухомість, то це майно вважається спільним та може бути поділене при розлученні.



Інший адвокат, Андрій Межирицький, також каже, що фіктивність шлюбу – це досить непроста категорія і довести таку обставину здатен лише суд.



«Фіктивний шлюб – це дуже складна категорія, яка встановлюється судом. Це кропіткий процес. Але при цьому фіктивний шлюб – це шпарина, яка була нещодавно розрекламована. Щодо того, чи має право на відстрочку військовозобов’язаний, у якого дружина має інвалідність – зараз треба довести, що військовозобов’язаний є єдиною особою, яка по закону зобов’язана утримувати людину з інвалідністю. Тобто військовозобов’язаний повинен довести, що інших осіб немає», - каже Межирицький.



До цього адвокат додає, що за певних обставин, якщо буде доведено фіктивність шлюбу, це може кваліфікуватись як кримінальне діяння. Не виключено, що може розцінюватись як шахрайство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині, як і в Україні, розгортається укладання шлюбівз тими жінками, які мають інвалідність.Відповідно до закону, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочку від мобілізації, повідомляє ВСН В соцмережах навіть створені спільноти, де розміщені оголошення з пропозиціями укласти фіктивний шлюб для виїзду військовозобов’язаних за кордон. За інформацією ЗМІ, за укладання такого шлюбу між військовозобов’язаним та жінкою, яка має інвалідність, пропонується від 8 тис. грн. до 20 тис. грн.На Волині також нерідкість побачити у місцевих спільнотах у соцмережах оголошення такого штибу. До прикладу, нещодавно анонімний учасник групи у Фейсбуці «Підслухано Горохів» розмістив оголошення, що шукає дівчину чи жінку з І або ІІ групою інвалідності для укладення шлюбу за винагороду.Чи відстежують подібні оголошення у ТЦК та СП, як йде боротьба із фіктивними шлюбами, журналісти поцікавилися у пресофіцерки Волинського обласного ТЦК та СП«Представники ТЦК завжди ретельно перевіряють документи військовозобовʼязаних, в тому числі свідоцтво про реєстрацію шлюбу. У випадку встановлення обставин, які викликають сумніви щодо правомірності укладення шлюбу (велика різниця у віці новоспеченої сімʼї, шлюб укладено протягом воєнного стану з особою, що має інвалідність, шлюб укладено протягом воєнного стану з жінкою, у якої в наявності 3 і більше дітей, а військовозобовʼязаний не є рідним батьком дітей), ТЦК та СП має право здійснити додаткову перевірку. За результатами перевірки буде прийматися відповідне обгрунтоване законне рішення», - розповіла Уляна Кравчук.Своєю чергою, низка адвокатів в коментарі для ЗМІ повідомили, що доведення фіктивності шлюбу – достатньо непроста справа з точки зору закону.«В дійсності це (укладання шлюбу для виїзду за кордон – ред.) не нове явище і я гадаю, що такі випадки будуть. Можу сказати, що довести те, що шлюб фіктивний, можна лише в одному випадку – коли хтось з подружжя скаже, що шлюб є фіктивним. Фіктивність можно довести, якщо подружжя реєструвало шлюб не в РАЦСі», - розповів адвокат, який має досвід роботи слідчим.Водночас юрист звертає увагу на те, що у фіктивного шлюбу є певні ризики. Наприклад, якщо хтось один із подружжя придбає автомобіль або нерухомість, то це майно вважається спільним та може бути поділене при розлученні.Інший адвокат,, також каже, що фіктивність шлюбу – це досить непроста категорія і довести таку обставину здатен лише суд.«Фіктивний шлюб – це дуже складна категорія, яка встановлюється судом. Це кропіткий процес. Але при цьому фіктивний шлюб – це шпарина, яка була нещодавно розрекламована. Щодо того, чи має право на відстрочку військовозобов’язаний, у якого дружина має інвалідність – зараз треба довести, що військовозобов’язаний є єдиною особою, яка по закону зобов’язана утримувати людину з інвалідністю. Тобто військовозобов’язаний повинен довести, що інших осіб немає», - каже Межирицький.До цього адвокат додає, що за певних обставин, якщо буде доведено фіктивність шлюбу, це може кваліфікуватись як кримінальне діяння. Не виключено, що може розцінюватись як шахрайство.

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