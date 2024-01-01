«Операція «Ухилянт»: експерти розклали по поличках деталі російської ІПСО

Російська федерація продовжує спроби зривучерез інформаційні операції у мережі.Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.Ворог продовжує просувати кампанію з романтизації ухилення від військової служби, метою якої є зрив мобілізації в Україні.Зокрема, Центр фіксує активізацію флешмобу «Ухилянт». У ТіkТоk та інших соцмережах з’явилася велика кількість відео з жінками, які називають себе «ухилянтками». Для своїх відео вони використовують видозмінену під «ухилянтський» тренд популярну пісню та висловлюють підтримку чоловікам, які втекли за кордон, щоб уникнути служби у війську.Також рф, застосовуючи свою класичну технологію розколу нашого суспільства, поширює публікації для просування наративу про нібито «привілейованих» українців, яких не мобілізують.Мета цих дій – дискредитувати мобілізацію та посилити напругу в українському суспільстві. Таким чином рф намагається підірвати обороноздатність України.