«Операція «Ухилянт»: експерти розклали по поличках деталі російської ІПСО

«Операція «Ухилянт»: експерти розклали по поличках деталі російської ІПСО
Російська федерація продовжує спроби зриву мобілізації в Україні через інформаційні операції у мережі.

Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.

Ворог продовжує просувати кампанію з романтизації ухилення від військової служби, метою якої є зрив мобілізації в Україні.

Зокрема, Центр фіксує активізацію флешмобу «Ухилянт». У ТіkТоk та інших соцмережах з’явилася велика кількість відео з жінками, які називають себе «ухилянтками». Для своїх відео вони використовують видозмінену під «ухилянтський» тренд популярну пісню та висловлюють підтримку чоловікам, які втекли за кордон, щоб уникнути служби у війську.
«Операція «Ухилянт»: експерти розклали по поличках деталі російської ІПСО

Також рф, застосовуючи свою класичну технологію розколу нашого суспільства, поширює публікації для просування наративу про нібито «привілейованих» українців, яких не мобілізують.

Мета цих дій – дискредитувати мобілізацію та посилити напругу в українському суспільстві. Таким чином рф намагається підірвати обороноздатність України.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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