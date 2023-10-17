Театр у Луцьку завершує сезон та кличе на вистави та святкові концерти, які відбудуться у червні

Театр у Луцьку завершує сезон та кличе на вистави та святкові концерти, які відбудуться у червні
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концертів, які відбудуться у червні.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

"Увесь червень працюватимемо для вас, наші глядачі! Будьте поруч – насолоджуймось новими та цікавими моментами разом!" - йдеться у дописі.

Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, мюзикли, трилери та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.

На основній сцені вистави розпочнуться о 17.00, а концерт "З Україною в серці" у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру – о 18.00.
Театр у Луцьку завершує сезон та кличе на вистави та святкові концерти, які відбудуться у червні

Камерна сцена чекає на театральні події та святковий концерт "Струнний квартет" о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
Театр у Луцьку завершує сезон та кличе на вистави та святкові концерти, які відбудуться у червні

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Теги: театр, вистави, Луцьк
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