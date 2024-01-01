Луцьк відправив допомогу військовим на Харківщину

Луцька міськрада, який захищає Харківщину від російських окупантів. Обладнання придбано за бюджетні кошти і допоможе військовим ефективніше відбивати наступи ворога.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Йдеться про в/ч А 0501, 1-й штурмовий батальйон. Сьогодні його представники забрали у своє розташування: десять квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, п'ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal), двадцять п'ять квадрокоптерів DartBee 7 і стільки ж DartBee 10.А для потреб 3-го батальйону взводу ударних БпЛА цієї ж військової частини передали десять квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, п'ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) та чотири виносних антени AVENGER Booster.Для потреб самої військової частини передали ще два квадрокоптери DJI Mavic 3 (Thermal), два дрони DJI Mavic 3, два комплекти підсилювачів сигналу антени Alientecn duo II.У свою чергу, представники військової частини подякували за допомогу. А ще запевнили: маючи в арсеналі стільки потрібного обладнання, зможуть краще боронити українські рубежі.