Луцьк відправив допомогу військовим на Харківщину

Луцьк відправив допомогу військовим на Харківщину
Луцька міськрада передала допомогу для підрозділу, який захищає Харківщину від російських окупантів. Обладнання придбано за бюджетні кошти і допоможе військовим ефективніше відбивати наступи ворога.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Йдеться про в/ч А 0501, 1-й штурмовий батальйон. Сьогодні його представники забрали у своє розташування: десять квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, п'ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal), двадцять п'ять квадрокоптерів DartBee 7 і стільки ж DartBee 10.

А для потреб 3-го батальйону взводу ударних БпЛА цієї ж військової частини передали десять квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, п'ять квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) та чотири виносних антени AVENGER Booster.

Для потреб самої військової частини передали ще два квадрокоптери DJI Mavic 3 (Thermal), два дрони DJI Mavic 3, два комплекти підсилювачів сигналу антени Alientecn duo II.

У свою чергу, представники військової частини подякували за допомогу. А ще запевнили: маючи в арсеналі стільки потрібного обладнання, зможуть краще боронити українські рубежі.


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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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