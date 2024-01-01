На Волині ліквідували канал переправлення ухилянтів через кордон

На Волині оперативники управління міграційної поліції заблокували стійкий каналПро це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Організатора незаконного промислу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому вже оголосили про підозру. Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено що підозрюваний причетний до незаконного переправлення значної кількості військовозобов’язаних.Заходи проводили співробітники управління міграційної поліції, оперативники 6-го Волинського прикордонного загону спільно зі слідчими СВ Луцького РУП ГУНП в області та за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу і процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури.Встановлено, що 45-річний мешканець Луцького району налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через держкордон України. Зловмисник вносив чоловіків в систему «Шлях» як водіїв, так вони безперешкодно виїжджали з країни та не поверталися. За свої «послуги» він отримував близько чотирьох тисяч доларів США.Поліцейські провели особистий обшук та за місцем проживання фігуранта. Вилучено речові докази по справі: гроші в іноземній валюті, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи, чорнові записи тощо.Слідчі затримали організатора та оголосили йому про підозру за ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину, а також коло осіб, причетних до скоєння правопорушення.