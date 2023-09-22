За вихідні на Волині спіймали 14 п'яних водіїв

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 14 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У Луцьку інспектори зупинили авто Ford, який рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0, 76 проміле.Ще одного нетверезого 22-річного керманича зупинили патрульні. Він рухався автомобілем ЗАЗ-1103 та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат —2, 09 проміле.У Ковелі патрульні помітили легковик марки Škoda Octavia , який порушив ПДР. Під час спілкування із водієм, інспектори помітили у нього ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на місці, результат — 1, 47 проміле.На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.