За вихідні на Волині спіймали 14 п'яних водіїв
Сьогодні, 15:30
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 14 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коротко про декількох з них:
У Луцьку інспектори зупинили авто Ford, який рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0, 76 проміле.
Ще одного нетверезого 22-річного керманича зупинили патрульні. Він рухався автомобілем ЗАЗ-1103 та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат —2, 09 проміле.
У Ковелі патрульні помітили легковик марки Škoda Octavia , який порушив ПДР. Під час спілкування із водієм, інспектори помітили у нього ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на місці, результат — 1, 47 проміле.
На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коротко про декількох з них:
У Луцьку інспектори зупинили авто Ford, який рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0, 76 проміле.
Ще одного нетверезого 22-річного керманича зупинили патрульні. Він рухався автомобілем ЗАЗ-1103 та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат —2, 09 проміле.
У Ковелі патрульні помітили легковик марки Škoda Octavia , який порушив ПДР. Під час спілкування із водієм, інспектори помітили у нього ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на місці, результат — 1, 47 проміле.
На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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