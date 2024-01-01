Волинянам обіцяють «нестійку погоду»: то спека, то дощ

Волинянам обіцяють «нестійку погоду»: то спека, то дощ
Упродовж нинішнього тижня на території Волинської області очікується нестійка погода.

Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вдень 21 травня пройдуть короткочасні дощі, місцями гроза.

22-23 травня опадів не передбачається.

24-25 травня місцями невеликий дощ, подекуди з грозою.

Погода протягом тижня буде теплою.

Нічна температура повітря становитиме 11-16⁰, денна - 23-28⁰ тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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