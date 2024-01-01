Волинянам обіцяють «нестійку погоду»: то спека, то дощ





Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вдень 21 травня пройдуть короткочасні дощі, місцями гроза.



22-23 травня опадів не передбачається.



24-25 травня місцями невеликий дощ, подекуди з грозою.



Погода протягом тижня буде теплою.



Нічна температура повітря становитиме 11-16⁰, денна - 23-28⁰ тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж нинішнього тижня на території Волинської області очікується нестійка погода.Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вдень 21 травня пройдуть короткочасні дощі, місцями гроза.22-23 травня опадів не передбачається.24-25 травня місцями невеликий дощ, подекуди з грозою.Погода протягом тижняНічна температура повітря становитиме 11-16⁰, денна - 23-28⁰ тепла.

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