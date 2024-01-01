Коли до України прийде потепління: синоптикиня назвала дату





Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає



"Від 16-го травня стовпчики термометрів поступово дряпатимуться вгору і додряпаються до кінця тижня нарешті до 18-23° тепла. Надалі повітря теплішатиме. Дощ, який важко буде не помітити, найбільш ймовірний у суботу", - йдеться у її повідомленні.



У середу, 15 травня, дощі з грозами будуть на півдні України, у східних областях, в центрі та в Карпатах. На решті території опадів не прогнозують.



На сході та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду. У більшості областей вітер буде помірним.



У Києві 15-го травня без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4-6°, а вдень - 13,+14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні потеплішає вже від четверга, 16 травня. 15 травня в Україні вдень температура повітря буде становити 13-16°. Заморозки відступлять.Про це повідомила синоптикиня, передає ТСН "Від 16-го травня стовпчики термометрів поступово дряпатимуться вгору і додряпаються до кінця тижня нарешті до 18-23° тепла. Надалі повітря теплішатиме. Дощ, який важко буде не помітити, найбільш ймовірний у суботу", - йдеться у її повідомленні.У середу, 15 травня, дощі з грозами будуть на півдні України, у східних областях, в центрі та в Карпатах. На решті території опадів не прогнозують.На сході та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду. У більшості областей вітер буде помірним.У Києві 15-го травня без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +4-6°, а вдень - 13,+14° тепла.

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