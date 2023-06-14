Луцькрада купує партію пікапів на фронт за майже 24 мільйони





Постачальником авто стане місцеве підприємство «Автоальянс-Захід». Фірма була єдиним учасником на торгах, пише



Договір на придбання автівок підписали 7 травня 2024 року.



Тендер на придбання автомобілів оголосили ще 17 квітня 2024 року. Планувалося придбати 17 пікапів Mitsubishi L 200 або їх еквівалент. Очікувана вартість закупівлі сягала 23,8 мільйона гривень. Втім, на тендер зайшла лише одна фірма – ТОВ «Автоальянс-Захід». Підприємство запропонувало нижчу на 18 тисяч гривень ціну.



7 травня 2024 року сторони підписали договір на 23,7 мільйона гривень. Вартість одного авто – майже 1,4 мільйона.



За технічними характеристиками автівки повинні мати дизельний двигун, дискові передні та барабанні задні гальма, систему допомоги при старті на підйомі, антипробуксовочну систему, фронтальні подушки безпеки. Витрати пального на 100 кілометрів шляху становитимуть не більше 7,9 літра. Це будуть нові автівки 2024 року випуску. Поставити їх повинні до липня цього року.



«Це все автівки на фронт. Чому один учасник тендеру? Бо нема нікого. На попередньому тендері, де ми закуповували 13 автівок, теж був один учасник. І нас перевіряла Держаудитслужба. Порушень не виявили. Ще раніше на тендері нам пропонували «китайців». Але ми тоді відмовилися. Взагалі такі авто – дефіцитний товар. Ми самі дивуємося, що ніхто більше не хоче брати участь», – прокоментував співробітник юридичного відділу Луцькради Андрій Кучинський.



Луцька міська рада заплатить гроші фірмі лише через десять днів після отримання товару, – йдеться в умовах тендеру.



Зареєстроване у Луцьку товариство «Автоальянс-Захід» працює вже 19 років. Участь у держзакупівлях бере з 2017-го. Згідно з даними аналітичної платформи «YouControl», з 2017-го і дотепер підприємство виграло тендерів на більш як 62 мільйони гривень. У 2023 році фірма продала державним органам автівок на понад сім мільйонів гривень, а цього року отримала замовлень вже на 45 мільйонів гривень – з урахуванням останнього тендеру від виконкому Луцькради на купівлю Mitsubishi L 200.



Власницею «Автоальянс-Захід» є Ярослава Можайська. Найближчим конкурентом, який продає автівки Mitsubishi є житомирське товариство «Форвард авто груп».



Нещодавно ж Луцька міськрада придбала для військових першу партію з 13 пікапів Mitsubishi L 200. Чотири авто передали військовим на Східний фронт. Решту дев’ять – передаватимуть згідно з запитами військових частин.





Ці автівки придбали у березні 2024 року – теж у ТОВ «Автоальянс-Захід». Тоді загальна вартість придбання становила 18,1 мільйона гривень, а вартість кожного авто – майже 1,4 мільйона гривень. Варто зауважити, на цьому тендері пропозиція «Автоальянс-Захід» не була єдиною та найдешевшою. Київське підприємство «Юромаш» пропонувало поставити пікапи Dongfeng Rich 6 за 17,3 мільйона гривень. Втім, цю пропозицію відхилили, бо автівки не відповідали технічним вимогам: пропонувалися пікапи з меншим об’ємом двигуна та відсутнім блокуванням заднього диференціалу.

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