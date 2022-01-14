Школярка з Луцька, яка після ковіду перенесла дві операції на головного мозку, потребує допомоги

Анастасії Станіславчук з Луцька збирають кошти на лікування доньки. Восьмикласниця з Луцького ліцею № 25 Анастасія має невтішні діагнози головного мозку (перенесені операції на головному мозкові після ковіду).



Наразі дитина почуває себе дуже погано, пишуть



«Щоб зняти ці важкі наслідки і Настя могла більш-менш нормально жити, навчатися, потрібен дороговартісний апарат, 40 тис. євро, та нова операція. Апарат замовили у США. Сума дуже велика для родини», – повідомили у ліцеї, де навчається дівчинка.



В Анастасії була масивна емпієма (скупчення гною) в лівій півкулі головного мозку. Ймовірно, через ослаблений після перенесеного коронавірусу імунітет дівчину вразила інфекція, яка через кров дісталася головного мозку. У 2022 році їй провели дві напрочуд складні операції.



Кошти можна переказати на картку Приватбанку видану на ім'я Станіславчук Лесі Миколаївни (мама): 4149499386143604.

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