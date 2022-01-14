Школярка з Луцька, яка після ковіду перенесла дві операції на головного мозку, потребує допомоги
Сьогодні, 01:30
Батьки Анастасії Станіславчук з Луцька збирають кошти на лікування доньки. Восьмикласниця з Луцького ліцею № 25 Анастасія має невтішні діагнози головного мозку (перенесені операції на головному мозкові після ковіду).
Наразі дитина почуває себе дуже погано, пишуть Волинські новини.
«Щоб зняти ці важкі наслідки і Настя могла більш-менш нормально жити, навчатися, потрібен дороговартісний апарат, 40 тис. євро, та нова операція. Апарат замовили у США. Сума дуже велика для родини», – повідомили у ліцеї, де навчається дівчинка.
В Анастасії була масивна емпієма (скупчення гною) в лівій півкулі головного мозку. Ймовірно, через ослаблений після перенесеного коронавірусу імунітет дівчину вразила інфекція, яка через кров дісталася головного мозку. У 2022 році їй провели дві напрочуд складні операції.
Кошти можна переказати на картку Приватбанку видану на ім'я Станіславчук Лесі Миколаївни (мама): 4149499386143604.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Наразі дитина почуває себе дуже погано, пишуть Волинські новини.
«Щоб зняти ці важкі наслідки і Настя могла більш-менш нормально жити, навчатися, потрібен дороговартісний апарат, 40 тис. євро, та нова операція. Апарат замовили у США. Сума дуже велика для родини», – повідомили у ліцеї, де навчається дівчинка.
В Анастасії була масивна емпієма (скупчення гною) в лівій півкулі головного мозку. Ймовірно, через ослаблений після перенесеного коронавірусу імунітет дівчину вразила інфекція, яка через кров дісталася головного мозку. У 2022 році їй провели дві напрочуд складні операції.
Кошти можна переказати на картку Приватбанку видану на ім'я Станіславчук Лесі Миколаївни (мама): 4149499386143604.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Школярка з Луцька, яка після ковіду перенесла дві операції на головного мозку, потребує допомоги
Сьогодні, 01:30
15 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцькому зоопарку - скандал: мама хлопчика з інвалідністю звинуватила працівника у ворожнечі
14 травень, 23:12
Укрзалізниця оновила сайт для придбання квитків
14 травень, 22:44
Скільки українських біженців готові колись повернутися з Європи: дані опитування шокують
14 травень, 22:14