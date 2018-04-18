У Луцькому зоопарку - скандал: мама хлопчика з інвалідністю звинуватила працівника у ворожнечі





Про це йдеться на сторінці підприємства у фейсбук, передає



«Наша гостя написала, що її сина наш співробітник (цитуємо, зберігаючи правопис) нібито «відштовхнув з ненавистю і сказав тримайте дома таку дитину». Тож керівництво зоопарку одразу ж почало з’ясовувати деталі дійсно надзвичайної для нас ситуації», – йдеться у дописі.



Там додають, що спершу відбулися розмови з працівниками. І в результаті виявилося – жінку, яка схвильовано вибігала з території зоопарку, бачили контролери. Та не просто помітили, а ще й питали, що трапилося і чи потрібна допомога. Однак жінка на це жодним чином не зреагувала.



«Один із годувальників розповів, що того дня вранці побачив хлопчика, який намагався трусити паркан біля вольєра, де перебували козенята. Наш працівник зробив зауваження дитині і попросив маму, яка була поряд, наглядати за сином. Але… за трохи той же співробітник помітив, що хлопчик вже намагався вилізти на паркан до вольєра верблюдів, і маму, яка не спиняла його, а сиділа в альтанці неподалік. Злякавшись за дитину, він підійшов до неї і попросив не залишати хлопчика без нагляду», – зазначають у закладі.



Разом з тим зауважують, що у зоопарку батьки несуть відповідальність за життя і здоров’я дітей, адже це не спеціальна кімната десь у торговельному центрі, де за малюками здійснює нагляд персонал. Працівники ж зоопарку відповідають за догляд за підопічними, проте жодним чином не можуть запобігти тому, як тварина зреагує на того, хто порушить безпечну відстань.



«Так от: відповідь він отримав в агресивному тоні, проте мама все ж припинила спроби сина вилізти на вольєр. Окремо зазначимо, що жодних особливостей у вигляді цих людей наш співробітник не помітив – попри те, що між ним та гістьми виникла ще одна неприємна ситуація, яку ми не будемо описувати з етичних причин і поваги до відвідувачів», – пояснює ситуацію адміністрація.



Наступним кроком стала розмова з відвідувачкою, номер якої знайшли через спільних знайомих. У розмові з жінкою з’ясувалося, що насправді все відбувалося не так, як описано у фейсбуці, а так, як розповіли співробітники. Співрозмовниця повідомила, що її дитина має певні проблеми зі здоров’ям.



Директорка зоопарку Людмила Денисенко запропонувала оптимальний вихід із ситуації – внести зміни у пост, зазначивши, що він був неправдивий, і відписати тим, хто на нього зреагував відгуками, аби зняті всі питання нібито неетичної поведінки працівників зоопарку. Проте, як додають у дописі, минуло вже кілька днів, а допис не зазнав жодних змін.



«Ми ж не можемо собі дозволити вдавати, ніби нічого не трапилося. Бо за цим – репутація, на яку ми працюємо щодня роками. Тому сьогодні виносимо цю історію в публічну площину. За собою залишаємо право, якщо Александра Гаврилова вже ж не знайде у собі сил написати правдиво і перепросити за наклеп, звертатися за захистом честі, гідності та ділової репутації до суду», резюмують у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівника КП «Луцький зоопарк» звинуватили у ворожому ставленні до дитини з інвалідністю.Про це йдеться на сторінці підприємства у фейсбук, передає "Конкурент" «Наша гостя написала, що її сина наш співробітник (цитуємо, зберігаючи правопис) нібито «відштовхнув з ненавистю і сказав тримайте дома таку дитину». Тож керівництво зоопарку одразу ж почало з’ясовувати деталі дійсно надзвичайної для нас ситуації», – йдеться у дописі.Там додають, що спершу відбулися розмови з працівниками. І в результаті виявилося – жінку, яка схвильовано вибігала з території зоопарку, бачили контролери. Та не просто помітили, а ще й питали, що трапилося і чи потрібна допомога. Однак жінка на це жодним чином не зреагувала.«Один із годувальників розповів, що того дня вранці побачив хлопчика, який намагався трусити паркан біля вольєра, де перебували козенята. Наш працівник зробив зауваження дитині і попросив маму, яка була поряд, наглядати за сином. Але… за трохи той же співробітник помітив, що хлопчик вже намагався вилізти на паркан до вольєра верблюдів, і маму, яка не спиняла його, а сиділа в альтанці неподалік. Злякавшись за дитину, він підійшов до неї і попросив не залишати хлопчика без нагляду», – зазначають у закладі.Разом з тим зауважують, що у зоопарку батьки несуть відповідальність за життя і здоров’я дітей, адже це не спеціальна кімната десь у торговельному центрі, де за малюками здійснює нагляд персонал. Працівники ж зоопарку відповідають за догляд за підопічними, проте жодним чином не можуть запобігти тому, як тварина зреагує на того, хто порушить безпечну відстань.«Так от: відповідь він отримав в агресивному тоні, проте мама все ж припинила спроби сина вилізти на вольєр. Окремо зазначимо, що жодних особливостей у вигляді цих людей наш співробітник не помітив – попри те, що між ним та гістьми виникла ще одна неприємна ситуація, яку ми не будемо описувати з етичних причин і поваги до відвідувачів», – пояснює ситуацію адміністрація.Наступним кроком стала розмова з відвідувачкою, номер якої знайшли через спільних знайомих. У розмові з жінкою з’ясувалося, що насправді все відбувалося не так, як описано у фейсбуці, а так, як розповіли співробітники. Співрозмовниця повідомила, що її дитина має певні проблеми зі здоров’ям.Директорка зоопаркузапропонувала оптимальний вихід із ситуації – внести зміни у пост, зазначивши, що він був неправдивий, і відписати тим, хто на нього зреагував відгуками, аби зняті всі питання нібито неетичної поведінки працівників зоопарку. Проте, як додають у дописі, минуло вже кілька днів, а допис не зазнав жодних змін.«Ми ж не можемо собі дозволити вдавати, ніби нічого не трапилося. Бо за цим – репутація, на яку ми працюємо щодня роками. Тому сьогодні виносимо цю історію в публічну площину. За собою залишаємо право, якщовже ж не знайде у собі сил написати правдиво і перепросити за наклеп, звертатися за захистом честі, гідності та ділової репутації до суду», резюмують у дописі.

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