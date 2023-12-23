Скільки українських біженців готові колись повернутися з Європи: дані опитування шокують
Сьогодні, 22:14
Лише половина українських біженців, які наразі проживають у Німеччині, Польщі та Чехії, готові повернутися додому. Утім, за такиху мов, як безпека, нормальна робота критичної інфраструктури, наявність житла та завершення повномасштабного вторгнення.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у квітні.
Найбільший відсоток українців для повернення додому назвали нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%). Далі йдуть житлове питання (26%) та завершення повномасштабного вторгнення (26%).
"16% опитаних наголосили на можливості знайти роботу та 13% − на можливості дітей відвідувати школу чи садок", - йдеться в повідомленні.
Дані соціологів свідчать і про те, що більш імовірно можуть повернутися ті, хто водночас не має і не подавав документи на громадянство іншої країни, не повністю задоволені умовами життя в новій країні, висловлюють певні умови для повернення додому.
"Відповідно до такого підходу рівно половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну. Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання далі щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних умовах", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у квітні.
Найбільший відсоток українців для повернення додому назвали нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%). Далі йдуть житлове питання (26%) та завершення повномасштабного вторгнення (26%).
"16% опитаних наголосили на можливості знайти роботу та 13% − на можливості дітей відвідувати школу чи садок", - йдеться в повідомленні.
Дані соціологів свідчать і про те, що більш імовірно можуть повернутися ті, хто водночас не має і не подавав документи на громадянство іншої країни, не повністю задоволені умовами життя в новій країні, висловлюють певні умови для повернення додому.
"Відповідно до такого підходу рівно половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну. Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання далі щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних умовах", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому зоопарку - скандал: мама хлопчика з інвалідністю звинуватила працівника у ворожнечі
Сьогодні, 23:12
Укрзалізниця оновила сайт для придбання квитків
Сьогодні, 22:44
Скільки українських біженців готові колись повернутися з Європи: дані опитування шокують
Сьогодні, 22:14