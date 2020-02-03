Укрзалізниця оновила сайт для придбання квитків
Сьогодні, 22:44
Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.
Про це повідомила пресслужба компанії.
За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.
"Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис", - зазначив він.
Новий сайт Укрзалізниці запущено у бета-режимі. Перехід зі старого сайту буде здійснюватись поступово.
Для зручності користувачів новий сайт має, зокрема, такі функції:
купівля квитків на будь-який поїзд
купівля квитків на поїзди "Київ - Варшава" та "Київ - Відень" (після верифікації акаунту через "Дія.Підпис")
повернення квитків на міжнародні рейси
покращений пошук поїздок із пересадками (у тому числі з пересадкою всередині поїзда)
придбання квитків у жіночі купе
придбання квитків зі знижкою для студентів
можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж (та дізнатись вартість цих квитків до придбання)
безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay і Google Pay
можливість накопичення "обіймашок" за програмою лояльності Залізні друзі для квитків, придбаних через сайт (із подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку)
доступ до онлайн-табло вокзалів по країні тощо.
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Про це повідомила пресслужба компанії.
За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.
"Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис", - зазначив він.
Новий сайт Укрзалізниці запущено у бета-режимі. Перехід зі старого сайту буде здійснюватись поступово.
Для зручності користувачів новий сайт має, зокрема, такі функції:
купівля квитків на будь-який поїзд
купівля квитків на поїзди "Київ - Варшава" та "Київ - Відень" (після верифікації акаунту через "Дія.Підпис")
повернення квитків на міжнародні рейси
покращений пошук поїздок із пересадками (у тому числі з пересадкою всередині поїзда)
придбання квитків у жіночі купе
придбання квитків зі знижкою для студентів
можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж (та дізнатись вартість цих квитків до придбання)
безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay і Google Pay
можливість накопичення "обіймашок" за програмою лояльності Залізні друзі для квитків, придбаних через сайт (із подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку)
доступ до онлайн-табло вокзалів по країні тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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