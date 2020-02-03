Укрзалізниця оновила сайт для придбання квитків

Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.Про це повідомила пресслужба компанії.За словами голови правління Укрзалізниці, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт."Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис", - зазначив він.Новий сайт Укрзалізниці запущено у бета-режимі. Перехід зі старого сайту буде здійснюватись поступово.Для зручності користувачів новий сайт має, зокрема, такі функції:купівля квитків на будь-який поїздкупівля квитків на поїзди "Київ - Варшава" та "Київ - Відень" (після верифікації акаунту через "Дія.Підпис")повернення квитків на міжнародні рейси⁠покращений пошук поїздок із пересадками (у тому числі з пересадкою всередині поїзда)придбання квитків у жіночі купе⁠придбання квитків зі знижкою для студентів⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж (та дізнатись вартість цих квитків до придбання)безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay і Google Pay⁠можливість накопичення "обіймашок" за програмою лояльності Залізні друзі для квитків, придбаних через сайт (із подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку)доступ до онлайн-табло вокзалів по країні тощо.