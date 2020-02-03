Укрзалізниця оновила сайт для придбання квитків

Укрзалізниця оновила сайт для придбання квитків
Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.

Про це повідомила пресслужба компанії.

За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.

"Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис", - зазначив він.

Новий сайт Укрзалізниці запущено у бета-режимі. Перехід зі старого сайту буде здійснюватись поступово.

Для зручності користувачів новий сайт має, зокрема, такі функції:

купівля квитків на будь-який поїзд
купівля квитків на поїзди "Київ - Варшава" та "Київ - Відень" (після верифікації акаунту через "Дія.Підпис")
повернення квитків на міжнародні рейси
⁠покращений пошук поїздок із пересадками (у тому числі з пересадкою всередині поїзда)
придбання квитків у жіночі купе
⁠придбання квитків зі знижкою для студентів
⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж (та дізнатись вартість цих квитків до придбання)
безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay і Google Pay
⁠можливість накопичення "обіймашок" за програмою лояльності Залізні друзі для квитків, придбаних через сайт (із подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку)
доступ до онлайн-табло вокзалів по країні тощо.

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Теги: Укрзалізниця, нова послуга, сайт
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