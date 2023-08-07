На Волині сьогодні можуть застосувати графіки аварійного відключення світла
Сьогодні, 21:59
Волиньобленерго» отримало термінове розпорядження НЕК «Укренерго» на застосування графіків аварійного відключення (ГАВ) у Волинській області увечері 14 травня о 20:50 (1-ша черга) та о 21:05 (2-га черга).
Про це повідомляє пресслужба Волиньобленерго в Телеграмі.
"Протягом 15 хв після отримання команди регіонального диспетчера НЕК «Укренерго» «Волиньобленерго» змушене вводити у дію ГАВ і для підприємств, і для населення негайно та без попередження", - йдеться у повідомленні.
Як інформують у відомстві, спрогнозувати тривалість відключення неможливо. ГАВ тривають до наступного розпорядження на увімкнення від диспетчера «Укренерго».
Відключення почергово вводяться по всій області.
Кожна черга ГАВ – це перелік ліній електропередач, що мають бути негайно відключені відповідно до того, скільки навантаження потрібно зняти згідно із розпорядженням НЕК «Укренерго». ГАВ – це не конкретні адреси споживачів та терміни відключення.
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Про це повідомляє пресслужба Волиньобленерго в Телеграмі.
"Протягом 15 хв після отримання команди регіонального диспетчера НЕК «Укренерго» «Волиньобленерго» змушене вводити у дію ГАВ і для підприємств, і для населення негайно та без попередження", - йдеться у повідомленні.
Як інформують у відомстві, спрогнозувати тривалість відключення неможливо. ГАВ тривають до наступного розпорядження на увімкнення від диспетчера «Укренерго».
Відключення почергово вводяться по всій області.
Кожна черга ГАВ – це перелік ліній електропередач, що мають бути негайно відключені відповідно до того, скільки навантаження потрібно зняти згідно із розпорядженням НЕК «Укренерго». ГАВ – це не конкретні адреси споживачів та терміни відключення.
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