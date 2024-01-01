Для здачі НМТ у 2024 році на Волині збільшили кількість пунктів тестування



Цього року їх кількість зросла з 25-ти до 38, розповіла Алла Корнейко під час прес конференції "Готовність до проведення НМТ-2024".



З її слів, допуск до пункту тестування розпочнеться о 9:30 і закінчуватиметься о 9:50. В кожній аудиторії буде інструктор і старший інструктор за умови, що тестування писатимуть понад 11 людей. У пунктах тестування, де мультипредметний тест писатимуть люди з особливими потребами, додатково будуть працювати медичні працівники, каже Алла Корнейко.



Як розповіла Суспільному директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, цього року у правилах проведення НМТ відбулися деякі зміни. Минулого року в період основної сесії працювали до обіду і після обіду, три години до і три години після, цього року будуть працювати тільки чотири години, 20 хвилин — перерва.



"Це дає можливість, коли буде повітряна тривога, і коли вона буде затяжна, всі мають перебувати в укриттях, бо безпека насамперед, але повернувшись в аудиторії, учасники продовжать свою роботу, не дивлячись на годину, півтора чи дві години, перебування в укритті", — каже Лариса Середяк.



З її слів, цього року на всіх пунктах тестування будуть задіяні працівники державної служби охорони. Також буде вестися відеоспостереження за кожною аудиторією, також спеціальними людьми, для того, щоб забезпечити рівні умови виконання тестових завдань.

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