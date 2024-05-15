На ділянках Харківського напрямку військові для збереження життя змінили позиції, - Генштаб





Ситуація в районах бойових дій залишається складною, проте контрольованою Силами оборони. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій сказав у ефірі телемарафону, пише



"Загалом за вчора противник завдав три ракетних і 78 авіаційних ударів, вчинив 99 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", – сказав він.



Ворог концентрує свої зусилля у Харківській області та на Краматорському і Покровському напрямках Донецької області.



На Харківському захисники відбивали 18 атак окупантів, зокрема на напрямках Глибоке-Липці, Лук'янці-Липці, Борисівка-Нескучне, Шебекіно (Росія)-Вовчанськ. На окремих ділянках в районах Лук'янців і Вовчанська внаслідок вогневого впливу і штурмів росіян для збереження життя і уникнення втрат наші підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають росіянам закріпитися, проводять контратакувальні дії. Ворог – під постійним вогнем.



На Куп'янському напрямку ворог вчора провів 25 атак, зокрема на напрямках Лиман Перший-Синьківка, Вільшанка-Синьківка, Вільшанка-Петропавлівка, Кислівка-Іванівка, Крохмальне-Берестове, Коломийчиха-Стельмахівка, Коломийчиха-Мясожарівка, Ковалівка-Новоєгорівака, Площанка-Макіївка. Успіху не має, наші воїни відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих ділянках.



На Лиманському напрямку захисники відбили три атаки ворога на напрямках Іванівки та Тернів. Втрат позицій немає.



На Сіверському наші війська відбили дев'ять атак противника на напрямках Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Іванодаріївка і Роздолівка Донецької області.



На Краматорському захисники відбивали 24 атаки на напрямках Новий, Андріївка, Кліщіївка, Північне, Дружба, Біла Гора та південніше Іванівського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. Наші війська проводили заходи з покращення свого тактичного положення і мали успіх.



На Покровському захисники відбили 61 атаку противника на напрямках Олександропіль, Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Євгенівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецьокї області.



На Курахівському росіяни дев'ять разів намагалися прорвати оборону на напрямках до Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки.



На Времівському напрямку захисники відбили дев'ять атак у районах населених пунктів Водяне і Старомайорське. Українські війська мали успіх у покращенні тактичного положення.



На Оріхівському напрямку підрозділи захисників відбивали чотири атаки на напрямку Роботиного, ворог успіху не мав.



На Придніпровському окупанти продовжують спроби витіснити наші війська з лівобережжя річки Дніпро – було п'ять безуспішних атак росіян, втрат наших позицій немає.



На інших напрямках суттєвих змін не було.



Наступ на Харківську область



З 10 травня росія веде новий наступ на Харківську область. Генштаб заявив, що близько 5 ранку ворог намагався прорвати лінію оборони.Того ж дня президент Володимир Зеленський сказав, що окупанти почали в Харківській області контрнаступальну операцію.



Відтоді росіяни намагаються просуватися, захисники чинять опір. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також раніше зазначав, що наразі ситуація в області залишається загостреною. Ворог активно атакує підрозділи ЗСУ на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.



ОВА надала цілодобовий номер для евакуації: 0-800-33-92-91.



13 травня президент замінив керівника харківського напрямку – ним став бригадний генерал Михайло Драпатий. Володимир Зеленський також сказав, що на Харківський напрямок, де наразі продовжуються важкі бої, перекинули додаткові сили ЗСУ, зокрема, в районі Вовчанська та інших прикордонних районах.



Окрім наземної операції, ворог невпинно б'є по населених пунктах, зокрема Харкову. Вчора росіяни вдарили в місті по багатоповерхівці.

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