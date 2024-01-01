Українські захисники ліквідували понад 1500 окупантів за добу





Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько486940 (+1510) осіб,



- танків ‒ 7510 (+14) од,



- бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,



- артилерійських систем – 12538 (+23) од,



- РСЗВ – 1070 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,



- літаків – 351 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),



- крилаті ракети ‒ 2199 (+2),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни – 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,



- спеціальна техніка ‒ 2061 (+7).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 486 940 вояк.Як інформує Генштаб,- особового складу ‒ близько486940 (+1510) осіб,- танків ‒ 7510 (+14) од,- бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,- артилерійських систем – 12538 (+23) од,- РСЗВ – 1070 (+0) од,- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,- літаків – 351 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),- крилаті ракети ‒ 2199 (+2),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни – 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,- спеціальна техніка ‒ 2061 (+7).

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