Українські захисники ліквідували понад 1500 окупантів за добу

Українські захисники ліквідували понад 1500 окупантів за добу
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 486 940 вояк.

Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько486940 (+1510) осіб,

- танків ‒ 7510 (+14) од,

- бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,

- артилерійських систем – 12538 (+23) од,

- РСЗВ – 1070 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,

- літаків – 351 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),

- крилаті ракети ‒ 2199 (+2),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни – 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,

- спеціальна техніка ‒ 2061 (+7).

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Теги: Україна, росія, війна
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