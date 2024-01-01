Українські захисники ліквідували понад 1500 окупантів за добу
Сьогодні, 09:20
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 486 940 вояк.
Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько486940 (+1510) осіб,
- танків ‒ 7510 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,
- артилерійських систем – 12538 (+23) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
- літаків – 351 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2199 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,
- спеціальна техніка ‒ 2061 (+7).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько486940 (+1510) осіб,
- танків ‒ 7510 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,
- артилерійських систем – 12538 (+23) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
- літаків – 351 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2199 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,
- спеціальна техніка ‒ 2061 (+7).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Родина волинського захисника збирає донати на допомогу бійцям
Сьогодні, 10:10
Організатори Євробачення оштрафували українців за футболки з закликом звільнити захисників Азовсталі
Сьогодні, 09:50
Українські захисники ліквідували понад 1500 окупантів за добу
Сьогодні, 09:20
На ділянках Харківського напрямку військові для збереження життя змінили позиції, - Генштаб
Сьогодні, 09:02