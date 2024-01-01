Загинув, рятуючи побратимів: спогади про загиблого Героя з Луцька Юрія Сілюка
Сьогодні, 08:20
Герой з Луцька Юрій Сілюк загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.
Юрій тривалий час працював на Волинському телебаченні та на Hromadske.Volyn, також співпрацював із всеукраїнськими телеканалами. Починаючи з 2016 року він із колегами з Hromadske.Volyn знімав популярну програму «Нічна варта» разом із патрульною поліцією, щоб показати людям, що відбувається в Луцьку вночі, пише Укрінформ.
Чоловіка знали в місті як телеоператора, байкера та самооборонівця, розповіла його однокласниця Наталія Когут.
«Дуже хороша спокійна людина була, з хорошої родини. Батьки дуже хороші в нього. Запам’ятався чесним, порядним хлопцем. Він був в теробороні, з перших днів пішов на війну. Шкода, що такі найкращі хлопці гинуть», - сказала жінка.
Товариш полеглого військовослужбовця Андрій Корпусов зазначив, що Юрій був правдивим, правильним і дуже любив дітей.
«З 2012 року, як тільки я почав їздити мотоциклом, він мене привів до того всього. Разом гараж знімали, разом каталися. Він завжди нас підбурював, щоб ми кожен рік їздили 1 червня в дитячий будинок. Ми завжди на цю тему жартували, що він хоче побільше зібрати народу на свій день народження», - сказав Андрій.
Перед смертю Юрій врятував своїх поранених побратимів: евакуював їх з поля бою та повернувся за іншими товаришами. Це було біля селища Керамік Донецької області, розповів побратим В'ячеслав.
«Наказу не було вивозити. Він почув просто по рації, він не дочекався наказу, можна - не можна, він полетів і просто вивіз. Врятував п’ятьох. Розібрали б нас просто. Розібрали би, бо дрони літали, все літало. Це ж пекло на землі», - розповів В'ячеслав.
1 червня Юрію Сілюку мало б виповнитися 50 років.
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Юрій тривалий час працював на Волинському телебаченні та на Hromadske.Volyn, також співпрацював із всеукраїнськими телеканалами. Починаючи з 2016 року він із колегами з Hromadske.Volyn знімав популярну програму «Нічна варта» разом із патрульною поліцією, щоб показати людям, що відбувається в Луцьку вночі, пише Укрінформ.
Чоловіка знали в місті як телеоператора, байкера та самооборонівця, розповіла його однокласниця Наталія Когут.
«Дуже хороша спокійна людина була, з хорошої родини. Батьки дуже хороші в нього. Запам’ятався чесним, порядним хлопцем. Він був в теробороні, з перших днів пішов на війну. Шкода, що такі найкращі хлопці гинуть», - сказала жінка.
Товариш полеглого військовослужбовця Андрій Корпусов зазначив, що Юрій був правдивим, правильним і дуже любив дітей.
«З 2012 року, як тільки я почав їздити мотоциклом, він мене привів до того всього. Разом гараж знімали, разом каталися. Він завжди нас підбурював, щоб ми кожен рік їздили 1 червня в дитячий будинок. Ми завжди на цю тему жартували, що він хоче побільше зібрати народу на свій день народження», - сказав Андрій.
Перед смертю Юрій врятував своїх поранених побратимів: евакуював їх з поля бою та повернувся за іншими товаришами. Це було біля селища Керамік Донецької області, розповів побратим В'ячеслав.
«Наказу не було вивозити. Він почув просто по рації, він не дочекався наказу, можна - не можна, він полетів і просто вивіз. Врятував п’ятьох. Розібрали б нас просто. Розібрали би, бо дрони літали, все літало. Це ж пекло на землі», - розповів В'ячеслав.
1 червня Юрію Сілюку мало б виповнитися 50 років.
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