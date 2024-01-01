Родина волинського захисника збирає донати на допомогу бійцям
Сьогодні, 10:10
Родина сержанта ЗСУ Михайла Андрійчука з міста Ківерці Луцького району збирає донати на закупівлю дронів. Поки голова сім'ї захищає країну на фронті, мама з доньками займаються волонтерством.
До Міжнародного Дня сім'ї. який відзначають 15 травня, Суспільне поспілкувалося з родиною Андрійчуків.
Доньки Ілона та Іринка спілкуються з татом телефоном і готують для мами спільний сюрприз.
"Привіт! Донечки, привіт, мої любі! — Як ти? — Нормально, скучаю за вами! — Ми теж, коли приїдеш? — Я казав, як буду їхати, то зробимо мамі секрет, їй не скажемо, а вам скажу", — зазначив військовослужбовець.
Михайло Андрійчук захищає країну з 2014 року, півтора року служив в АТО, розповіла дружина захисника Наталія. Від початку повномасштабного вторгнення її чоловік — на передовій.
"Він був майже у всіх гарячих точках, отримав поранення, але після поранення його одразу відправили назад, бо сказали, що немає кому воювати. У відпустку перший раз прийшов, коли пройшло 8 місяців, як його перший раз відпустили додому. Він був в піхоті, пройшов все", — сказала жінка.
Попри оптимізм, Наталя Андрійчук поділилася з труднощами, з котрими зіткнулась її сім'я, після того, як чоловік пішов до війська. З її слів, сім'я почала ще більше цінувати один одного та радіти кожному моменту разом.
"Ще на початку війни для мене було дуже тяжко, коли куди не йдемо, чи ще щось діти завжди казали: "Чого той тато є, а нашого нема? Чого нашого забрали, а інших не забирають?" То цей період було дуже тяжко, до року", — зазначила волинянка.
Волинянка розповіла, що неодноразово організовувала збори на потреби підрозділу чоловіка, а рік тому вдалось назбирати на авто. Зараз, додає, збір коштів на допомогу триває. Доньки Ілона й Ірина зазначили: щоби назбирати донати, вирішили співати.
"Так як ми вміємо співати, ми виступаємо в церкві. Ірина виступала на стадіоні. Ми співаємо, щоб назбирати для наших захисників гроші на дрони, на машину, щоб швидше закінчилась ця війна і всі воїни могли повернутись до своєї родини, щасливі та здорові", — сказали дівчата.
Доньки Михайла Андрійчука зазначили, що дуже чекають на повернення тата додому з перемогою. Дружина воїна Наталія Андрійчук додала, що за роки служби в чоловіка є багато медалей, і таких медалей ще у чоловіка буде чимало, адже на захисті держави він із перших днів повномасштабного вторгнення рф.
"В нас є медалі, які чоловік вішає на кітель, він в нас зберігається в шафі і він їх сюди повісив: Збройні сили, тут є медаль за визволення Харкова, тут є нагрудний значок, що він є учасником АТО. Такі медалі, надіємось, ще будуть і будуть. Чекаємо перемоги і нашого тата вдома", — додала дружина захисника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
До Міжнародного Дня сім'ї. який відзначають 15 травня, Суспільне поспілкувалося з родиною Андрійчуків.
Доньки Ілона та Іринка спілкуються з татом телефоном і готують для мами спільний сюрприз.
"Привіт! Донечки, привіт, мої любі! — Як ти? — Нормально, скучаю за вами! — Ми теж, коли приїдеш? — Я казав, як буду їхати, то зробимо мамі секрет, їй не скажемо, а вам скажу", — зазначив військовослужбовець.
Михайло Андрійчук захищає країну з 2014 року, півтора року служив в АТО, розповіла дружина захисника Наталія. Від початку повномасштабного вторгнення її чоловік — на передовій.
"Він був майже у всіх гарячих точках, отримав поранення, але після поранення його одразу відправили назад, бо сказали, що немає кому воювати. У відпустку перший раз прийшов, коли пройшло 8 місяців, як його перший раз відпустили додому. Він був в піхоті, пройшов все", — сказала жінка.
Попри оптимізм, Наталя Андрійчук поділилася з труднощами, з котрими зіткнулась її сім'я, після того, як чоловік пішов до війська. З її слів, сім'я почала ще більше цінувати один одного та радіти кожному моменту разом.
"Ще на початку війни для мене було дуже тяжко, коли куди не йдемо, чи ще щось діти завжди казали: "Чого той тато є, а нашого нема? Чого нашого забрали, а інших не забирають?" То цей період було дуже тяжко, до року", — зазначила волинянка.
Волинянка розповіла, що неодноразово організовувала збори на потреби підрозділу чоловіка, а рік тому вдалось назбирати на авто. Зараз, додає, збір коштів на допомогу триває. Доньки Ілона й Ірина зазначили: щоби назбирати донати, вирішили співати.
"Так як ми вміємо співати, ми виступаємо в церкві. Ірина виступала на стадіоні. Ми співаємо, щоб назбирати для наших захисників гроші на дрони, на машину, щоб швидше закінчилась ця війна і всі воїни могли повернутись до своєї родини, щасливі та здорові", — сказали дівчата.
Доньки Михайла Андрійчука зазначили, що дуже чекають на повернення тата додому з перемогою. Дружина воїна Наталія Андрійчук додала, що за роки служби в чоловіка є багато медалей, і таких медалей ще у чоловіка буде чимало, адже на захисті держави він із перших днів повномасштабного вторгнення рф.
"В нас є медалі, які чоловік вішає на кітель, він в нас зберігається в шафі і він їх сюди повісив: Збройні сили, тут є медаль за визволення Харкова, тут є нагрудний значок, що він є учасником АТО. Такі медалі, надіємось, ще будуть і будуть. Чекаємо перемоги і нашого тата вдома", — додала дружина захисника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Родина волинського захисника збирає донати на допомогу бійцям
Сьогодні, 10:10
Організатори Євробачення оштрафували українців за футболки з закликом звільнити захисників Азовсталі
Сьогодні, 09:50
Українські захисники ліквідували понад 1500 окупантів за добу
Сьогодні, 09:20
На ділянках Харківського напрямку військові для збереження життя змінили позиції, - Генштаб
Сьогодні, 09:02