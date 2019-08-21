На Волині 30-річна жінка після укусу кліща захворіла на вірусний енцефаліт
Сьогодні, 10:30
На Волині лабораторно підтверджено випадок захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт (КВЕ) у 30-річної мешканки Ковельського району Ратнівської ТГ.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Захворювання спричинив укус кліща в лісо-степовій зоні поблизу селища Ратного. Перші симптоми захворювання (підвищення температури тіла, головний біль) у жінки з’явилися наприкінці квітня, наразі вона перебуває на стаціонарному лікуванні.
Вказаний населений пункт, де, ймовірно, мало місце інфікування, є ензоотичним щодо кліщового вірусному енцефаліту з 2018 року. Останній випадок захворювання у Ратному був зареєстрований у листопаді 2020-го.
Природні умови Волині є сприятливими для формування природно-осередкових інфекцій, зокрема, тих, що передаються через укуси кліщів. Із 1995 року існує активнодіючий природний осередок КВЕ в Ковельському районі (територія колишнього Ратнівського району), де реєструється до 90% всіх випадків хвороби в області. Із початку 2000-х поодинокі її випадки реєструють на території Камінь-Каширського, Ковельського та Луцького районів. Загалом, в області є понад 40 ензоотичних територій щодо кліщового вірусного енцефаліту. За останні 10 років на Волині на нього занедужали 22 людини.
Кліщовий енцефаліт – це вірусна інфекція центральної нервової системи людини, що може призвести до тривалих неврологічних симптомів і навіть смерті. Захворювання передається при укусах іксодових кліщів. Іноді вірус потрапляє до організму людини при вживанні сирого молока або сиру від заражених кіз.
У більшості заражених вірусом кліщового енцефаліту інфекція протікає безсимптомно. Загалом, її прояви з’являються, переважно, на 7-14 день після укусу кліща. У хворих часто виникає інфекція головного мозку (енцефаліт) або м’яких оболонок головного/спинного мозку (менінгіт). До первинних симптомів кліщового енцефаліту належать слабкість, лихоманка, головний біль та блювота. Через кілька днів може з’явитися сплутаність свідомості, втрата координації рухів, слабкість в руках та ногах, судоми і порушення мови. Поставити діагноз може лише лікар на основі симптомів, історії подорожей і можливого контакту з кліщами, лабораторного дослідження крові або спинномозкової рідини.
Як запобігти хворобі?
До неспецифічних методів профілактики інфекції належать усі, що застосовують для уникнення укусу кліща. Зокрема, під час прогулянок в лісі/парку краще триматися середини стежки, щоб не торкатися рослин. Допоможуть відлякувати кліщів засоби від комах (репеленти). Ними можна обробити не лише відкриті ділянки шкіри, а й одяг і спорядження. Потрібно одягати щільно прилегле до тіла світле однотонне вбрання з довгими рукавами, щоб було легше помітити кліщів. Cлід покривати чимось і голову. Повернувшись до приміщення, важливо перевіряти себе, дітей та домашніх тварин на наявність кліщів. Зараження малоймовірне, якщо кліщ був прикріплений до шкіри людини менше 24 годин. Якщо довше 72 годин — ризик зараження підвищується в рази. Вдома потрібно одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.
Як видалити кліща?
Якщо кліщ все ж присмоктався, необхідно видалити його якомога швидше. Краще звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. В іншому разі, видалити кліща самостійно. Слід обережно взяти його марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою людини, та, обертаючи проти годинникової стрілки (без витягування та грубої сили), видалити. Місце його присмоктування змастити 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився в ранці, його видаляють стерильною голкою. Люди з небезпечних на наявність кліщового енцефаліту територій, після укусу мають звернутися до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання для лікарського контролю.
Найбільш дієвим способом запобігання кліщового енцефаліту є щеплення. Вакцинація від цього захворювання не входить до переліку обов’язкової імунізації в Україні, здійснюється за епідпоказами.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Захворювання спричинив укус кліща в лісо-степовій зоні поблизу селища Ратного. Перші симптоми захворювання (підвищення температури тіла, головний біль) у жінки з’явилися наприкінці квітня, наразі вона перебуває на стаціонарному лікуванні.
Вказаний населений пункт, де, ймовірно, мало місце інфікування, є ензоотичним щодо кліщового вірусному енцефаліту з 2018 року. Останній випадок захворювання у Ратному був зареєстрований у листопаді 2020-го.
Природні умови Волині є сприятливими для формування природно-осередкових інфекцій, зокрема, тих, що передаються через укуси кліщів. Із 1995 року існує активнодіючий природний осередок КВЕ в Ковельському районі (територія колишнього Ратнівського району), де реєструється до 90% всіх випадків хвороби в області. Із початку 2000-х поодинокі її випадки реєструють на території Камінь-Каширського, Ковельського та Луцького районів. Загалом, в області є понад 40 ензоотичних територій щодо кліщового вірусного енцефаліту. За останні 10 років на Волині на нього занедужали 22 людини.
Кліщовий енцефаліт – це вірусна інфекція центральної нервової системи людини, що може призвести до тривалих неврологічних симптомів і навіть смерті. Захворювання передається при укусах іксодових кліщів. Іноді вірус потрапляє до організму людини при вживанні сирого молока або сиру від заражених кіз.
У більшості заражених вірусом кліщового енцефаліту інфекція протікає безсимптомно. Загалом, її прояви з’являються, переважно, на 7-14 день після укусу кліща. У хворих часто виникає інфекція головного мозку (енцефаліт) або м’яких оболонок головного/спинного мозку (менінгіт). До первинних симптомів кліщового енцефаліту належать слабкість, лихоманка, головний біль та блювота. Через кілька днів може з’явитися сплутаність свідомості, втрата координації рухів, слабкість в руках та ногах, судоми і порушення мови. Поставити діагноз може лише лікар на основі симптомів, історії подорожей і можливого контакту з кліщами, лабораторного дослідження крові або спинномозкової рідини.
Як запобігти хворобі?
До неспецифічних методів профілактики інфекції належать усі, що застосовують для уникнення укусу кліща. Зокрема, під час прогулянок в лісі/парку краще триматися середини стежки, щоб не торкатися рослин. Допоможуть відлякувати кліщів засоби від комах (репеленти). Ними можна обробити не лише відкриті ділянки шкіри, а й одяг і спорядження. Потрібно одягати щільно прилегле до тіла світле однотонне вбрання з довгими рукавами, щоб було легше помітити кліщів. Cлід покривати чимось і голову. Повернувшись до приміщення, важливо перевіряти себе, дітей та домашніх тварин на наявність кліщів. Зараження малоймовірне, якщо кліщ був прикріплений до шкіри людини менше 24 годин. Якщо довше 72 годин — ризик зараження підвищується в рази. Вдома потрібно одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.
Як видалити кліща?
Якщо кліщ все ж присмоктався, необхідно видалити його якомога швидше. Краще звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. В іншому разі, видалити кліща самостійно. Слід обережно взяти його марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою людини, та, обертаючи проти годинникової стрілки (без витягування та грубої сили), видалити. Місце його присмоктування змастити 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився в ранці, його видаляють стерильною голкою. Люди з небезпечних на наявність кліщового енцефаліту територій, після укусу мають звернутися до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання для лікарського контролю.
Найбільш дієвим способом запобігання кліщового енцефаліту є щеплення. Вакцинація від цього захворювання не входить до переліку обов’язкової імунізації в Україні, здійснюється за епідпоказами.
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