На Волині 30-річна жінка після укусу кліща захворіла на вірусний енцефаліт





Про це



Захворювання спричинив укус кліща в лісо-степовій зоні поблизу селища Ратного. Перші симптоми захворювання (підвищення температури тіла, головний біль) у жінки з’явилися наприкінці квітня, наразі вона перебуває на стаціонарному лікуванні.



Вказаний населений пункт, де, ймовірно, мало місце інфікування, є ензоотичним щодо кліщового вірусному енцефаліту з 2018 року. Останній випадок захворювання у Ратному був зареєстрований у листопаді 2020-го.



Природні умови Волині є сприятливими для формування природно-осередкових інфекцій, зокрема, тих, що передаються через укуси кліщів. Із 1995 року існує активнодіючий природний осередок КВЕ в Ковельському районі (територія колишнього Ратнівського району), де реєструється до 90% всіх випадків хвороби в області. Із початку 2000-х поодинокі її випадки реєструють на території Камінь-Каширського, Ковельського та Луцького районів. Загалом, в області є понад 40 ензоотичних територій щодо кліщового вірусного енцефаліту. За останні 10 років на Волині на нього занедужали 22 людини.



Кліщовий енцефаліт – це вірусна інфекція центральної нервової системи людини, що може призвести до тривалих неврологічних симптомів і навіть смерті. Захворювання передається при укусах іксодових кліщів. Іноді вірус потрапляє до організму людини при вживанні сирого молока або сиру від заражених кіз.



У більшості заражених вірусом кліщового енцефаліту інфекція протікає безсимптомно. Загалом, її прояви з’являються, переважно, на 7-14 день після укусу кліща. У хворих часто виникає інфекція головного мозку (енцефаліт) або м’яких оболонок головного/спинного мозку (менінгіт). До первинних симптомів кліщового енцефаліту належать слабкість, лихоманка, головний біль та блювота. Через кілька днів може з’явитися сплутаність свідомості, втрата координації рухів, слабкість в руках та ногах, судоми і порушення мови. Поставити діагноз може лише лікар на основі симптомів, історії подорожей і можливого контакту з кліщами, лабораторного дослідження крові або спинномозкової рідини.



Як запобігти хворобі?



До неспецифічних методів профілактики інфекції належать усі, що застосовують для уникнення укусу кліща. Зокрема, під час прогулянок в лісі/парку краще триматися середини стежки, щоб не торкатися рослин. Допоможуть відлякувати кліщів засоби від комах (репеленти). Ними можна обробити не лише відкриті ділянки шкіри, а й одяг і спорядження. Потрібно одягати щільно прилегле до тіла світле однотонне вбрання з довгими рукавами, щоб було легше помітити кліщів. Cлід покривати чимось і голову. Повернувшись до приміщення, важливо перевіряти себе, дітей та домашніх тварин на наявність кліщів. Зараження малоймовірне, якщо кліщ був прикріплений до шкіри людини менше 24 годин. Якщо довше 72 годин — ризик зараження підвищується в рази. Вдома потрібно одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.



Як видалити кліща?



Якщо кліщ все ж присмоктався, необхідно видалити його якомога швидше. Краще звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. В іншому разі, видалити кліща самостійно. Слід обережно взяти його марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою людини, та, обертаючи проти годинникової стрілки (без витягування та грубої сили), видалити. Місце його присмоктування змастити 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився в ранці, його видаляють стерильною голкою. Люди з небезпечних на наявність кліщового енцефаліту територій, після укусу мають звернутися до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання для лікарського контролю.



Найбільш дієвим способом запобігання кліщового енцефаліту є щеплення. Вакцинація від цього захворювання не входить до переліку обов’язкової імунізації в Україні, здійснюється за епідпоказами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині лабораторно підтверджено випадок захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт (КВЕ) у 30-річної мешканки Ковельського району Ратнівської ТГ.Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Захворювання спричинив укус кліща в лісо-степовій зоні поблизу селища Ратного. Перші симптоми захворювання (підвищення температури тіла, головний біль) у жінки з’явилися наприкінці квітня, наразі вона перебуває на стаціонарному лікуванні.Вказаний населений пункт, де, ймовірно, мало місце інфікування, є ензоотичним щодо кліщового вірусному енцефаліту з 2018 року. Останній випадок захворювання у Ратному був зареєстрований у листопаді 2020-го.Природні умови Волині є сприятливими для формування природно-осередкових інфекцій, зокрема, тих, що передаються через укуси кліщів. Із 1995 року існує активнодіючий природний осередок КВЕ в Ковельському районі (територія колишнього Ратнівського району), де реєструється до 90% всіх випадків хвороби в області. Із початку 2000-х поодинокі її випадки реєструють на території Камінь-Каширського, Ковельського та Луцького районів. Загалом, в області є понад 40 ензоотичних територій щодо кліщового вірусного енцефаліту. За останні 10 років на Волині на нього занедужали 22 людини.Кліщовий енцефаліт – це вірусна інфекція центральної нервової системи людини, що може призвести до тривалих неврологічних симптомів і навіть смерті. Захворювання передається при укусах іксодових кліщів. Іноді вірус потрапляє до організму людини при вживанні сирого молока або сиру від заражених кіз.У більшості заражених вірусом кліщового енцефаліту інфекція протікає безсимптомно. Загалом, її прояви з’являються, переважно, на 7-14 день після укусу кліща. У хворих часто виникає інфекція головного мозку (енцефаліт) або м’яких оболонок головного/спинного мозку (менінгіт). До первинних симптомів кліщового енцефаліту належать слабкість, лихоманка, головний біль та блювота. Через кілька днів може з’явитися сплутаність свідомості, втрата координації рухів, слабкість в руках та ногах, судоми і порушення мови. Поставити діагноз може лише лікар на основі симптомів, історії подорожей і можливого контакту з кліщами, лабораторного дослідження крові або спинномозкової рідини.Як запобігти хворобі?До неспецифічних методів профілактики інфекції належать усі, що застосовують для уникнення укусу кліща. Зокрема, під час прогулянок в лісі/парку краще триматися середини стежки, щоб не торкатися рослин. Допоможуть відлякувати кліщів засоби від комах (репеленти). Ними можна обробити не лише відкриті ділянки шкіри, а й одяг і спорядження. Потрібно одягати щільно прилегле до тіла світле однотонне вбрання з довгими рукавами, щоб було легше помітити кліщів. Cлід покривати чимось і голову. Повернувшись до приміщення, важливо перевіряти себе, дітей та домашніх тварин на наявність кліщів. Зараження малоймовірне, якщо кліщ був прикріплений до шкіри людини менше 24 годин. Якщо довше 72 годин — ризик зараження підвищується в рази. Вдома потрібно одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.Як видалити кліща?Якщо кліщ все ж присмоктався, необхідно видалити його якомога швидше. Краще звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. В іншому разі, видалити кліща самостійно. Слід обережно взяти його марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою людини, та, обертаючи проти годинникової стрілки (без витягування та грубої сили), видалити. Місце його присмоктування змастити 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо хоботок залишився в ранці, його видаляють стерильною голкою. Люди з небезпечних на наявність кліщового енцефаліту територій, після укусу мають звернутися до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання для лікарського контролю.Найбільш дієвим способом запобігання кліщового енцефаліту є щеплення. Вакцинація від цього захворювання не входить до переліку обов’язкової імунізації в Україні, здійснюється за епідпоказами.

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