«Палає все»: волинські воїни поділилися відео знищення ворожої техніки

родовжують знищувати на фронті російських загарбників.



Про це військова частина повідомила в телеграмі.



«Палає у ворога все: броньована, автомобільна техніка, РСЗВ «Град»! Так результативно працюють Князівські воїни на Купʼянському напрямку», - зазначили у бригаді.



Військові опублікували своєрідний відеозвіт знищення ворожої техніки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого пПро це військова частина повідомила в телеграмі.«Палає у ворога все: броньована, автомобільна техніка, РСЗВ «Град»! Так результативно працюють Князівські воїни на Купʼянському напрямку», - зазначили у бригаді.Військові опублікували своєрідний відеозвіт знищення ворожої техніки.

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