«Палає все»: волинські воїни поділилися відео знищення ворожої техніки

«Палає все»: волинські воїни поділилися відео знищення ворожої техніки
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати на фронті російських загарбників.

Про це військова частина повідомила в телеграмі.

«Палає у ворога все: броньована, автомобільна техніка, РСЗВ «Град»! Так результативно працюють Князівські воїни на Купʼянському напрямку», - зазначили у бригаді.

Військові опублікували своєрідний відеозвіт знищення ворожої техніки.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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