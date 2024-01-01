«Палає все»: волинські воїни поділилися відео знищення ворожої техніки
Сьогодні, 11:09
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати на фронті російських загарбників.
Про це військова частина повідомила в телеграмі.
«Палає у ворога все: броньована, автомобільна техніка, РСЗВ «Град»! Так результативно працюють Князівські воїни на Купʼянському напрямку», - зазначили у бригаді.
Військові опублікували своєрідний відеозвіт знищення ворожої техніки.
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Про це військова частина повідомила в телеграмі.
«Палає у ворога все: броньована, автомобільна техніка, РСЗВ «Град»! Так результативно працюють Князівські воїни на Купʼянському напрямку», - зазначили у бригаді.
Військові опублікували своєрідний відеозвіт знищення ворожої техніки.
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