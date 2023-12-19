США відправлять до України ще одну батарею Patriot, - ЗМІ

США відправлять до України ще одну батарею Patriot, - ЗМІ
У Сполучених Штатах Америки планують відправити до України ще одну батарею Patriot.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Гроші на неї візьмуть, імовірно, з пакета допомоги на 61 мільярд доларів.

Водночас Білий дім спонукає союзників зробити поставку систем Patriot Україні пріоритетним завданням.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T у травні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: військова допомога, США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку змінили назви двох зупинок громадського транспорту
Сьогодні, 11:50
США відправлять до України ще одну батарею Patriot, - ЗМІ
Сьогодні, 11:37
У Луцьку водійка збила 9-річну дівчинку
Сьогодні, 11:23
«Палає все»: волинські воїни поділилися відео знищення ворожої техніки
Сьогодні, 11:09
У Луцьку в літній період працюватимуть вісім дитсадків
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
У США анонсували новий пакет військової допомоги для України У США анонсували новий пакет військової допомоги для України
14 травень, 06:32
США додатково виділять Україні майже $12 мільярдів США додатково виділять Україні майже $12 мільярдів
24 січень, 14:45
Серед американців різко зросла підтримка військової допомоги Україні Серед американців різко зросла підтримка військової допомоги Україні
19 грудень, 2023, 15:28
Байден завтра оголосить новий пакет військової допомоги Україні Байден завтра оголосить новий пакет військової допомоги Україні
20 вересень, 2023, 19:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку змінили назви двох зупинок громадського транспорту
Сьогодні, 11:50
 0
США відправлять до України ще одну батарею Patriot, - ЗМІ
Сьогодні, 11:37
 0
У Луцьку водійка збила 9-річну дівчинку
Сьогодні, 11:23
 0
«Палає все»: волинські воїни поділилися відео знищення ворожої техніки
Сьогодні, 11:09
 0
У Луцьку в літній період працюватимуть вісім дитсадків
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8