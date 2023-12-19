США відправлять до України ще одну батарею Patriot, - ЗМІ
Сьогодні, 11:37
У Сполучених Штатах Америки планують відправити до України ще одну батарею Patriot.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Гроші на неї візьмуть, імовірно, з пакета допомоги на 61 мільярд доларів.
Водночас Білий дім спонукає союзників зробити поставку систем Patriot Україні пріоритетним завданням.
Нагадаємо, Німеччина надасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T у травні.
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Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Гроші на неї візьмуть, імовірно, з пакета допомоги на 61 мільярд доларів.
Водночас Білий дім спонукає союзників зробити поставку систем Patriot Україні пріоритетним завданням.
Нагадаємо, Німеччина надасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T у травні.
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