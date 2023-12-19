США відправлять до України ще одну батарею Patriot, - ЗМІ





Про це пише



Гроші на неї візьмуть, імовірно, з пакета допомоги на 61 мільярд доларів.



Водночас Білий дім спонукає союзників зробити поставку систем Patriot Україні пріоритетним завданням.



Нагадаємо, Німеччина надасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T у травні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сполучених Штатах Америки планують відправити до України ще одну батарею Patriot.Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.Гроші на неї візьмуть, імовірно, з пакета допомоги на 61 мільярд доларів.Водночас Білий дім спонукає союзників зробити поставку систем Patriot Україні пріоритетним завданням.Нагадаємо,протиповітряної оборони IRIS-T у травні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію