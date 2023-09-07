У Луцьку змінили назви двох зупинок громадського транспорту

У Луцьку змінили назви двох зупинок міського громадського транспорту.Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради."У зв’язку з перейменуванням вулиці Декабристів на вулицю Свободи, члени виконавчого комітету проголосували за перейменування зупинки «Вулиця Декабристів» (місце розташування — проспект Відродження, 5) на «Вулиця Свободи» та зупинки «Софт Лайн» на «Вулиця Андрія Марцинюка» зі зміною місця розташування з вул. Ківерцівська, 61 на вул. Ківерцівська, 73", - йдеться в повідомленні.Крім того, також збільшили кількість транспорту на один автобус на маршруті № 28 «Карбишева – Дружби Народів». Відтепер курсуватиме 8 маршруток.