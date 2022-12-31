У Миколаєві пролунали вибухи: є влучання





Це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.



"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.



У місті була оголошена повітряна тривога. Неофіційні джерела повідомляють про атаку балістичними ракетами.



Як уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, у місті унаслідок обстрілів зафіксовано два "прильоти".



"2 прильоти. Максимум уваги", - написав Кім.

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