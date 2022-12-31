У Миколаєві пролунали вибухи: є влучання
Сьогодні, 12:22
У місті Миколаїв пролунали вибухи, зафіксовано два влучання.
Це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.
У місті була оголошена повітряна тривога. Неофіційні джерела повідомляють про атаку балістичними ракетами.
Як уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, у місті унаслідок обстрілів зафіксовано два "прильоти".
"2 прильоти. Максимум уваги", - написав Кім.
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Це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.
У місті була оголошена повітряна тривога. Неофіційні джерела повідомляють про атаку балістичними ракетами.
Як уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, у місті унаслідок обстрілів зафіксовано два "прильоти".
"2 прильоти. Максимум уваги", - написав Кім.
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