У Луцьку з 1 червня зростуть тарифи на вивезення сміття

У Луцьку з 1 червня зростуть тарифи на вивезення сміття
ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» здійснив новий розрахунок тарифів на послугу з управління побутовими відходами.

Їх визначено з тарифів на операції зі збирання, перевезення та видалення побутових відходів, які визначені окремо за видами (змішані, великогабаритні, ремонтні), повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

На зростання тарифів впливає чимало економічних факторів.

До тарифу на операцію із видалення побутових відходів включено вартість обслуговування модульної зворотноосмотичної установки очистки фільтрату з полігону в с. Брище виробництва компанії TDL Energie, оскільки статтею 35 Закону України «Про відходи» забороняється проєктування, будівництво та експлуатація полігонів побутових відходів без оснащення системами захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату.

Ріст планово-розрахункової собівартості тарифу на послугу з управління побутовими відходами відбувся також через підвищення витрат:

- на технічне обслуговування та ремонт автомобілів, збільшення вартості у зв'язку зі збільшенням вартості запчастин та залучення сторонніх організацій до ремонту автомобільної техніки, динаміка росту цін на метал та запчастини;
- на придбання шин;
- на придбання акумуляторів, розрахунок вартості заміни відпрацьованих акумуляторних батарей, відповідно до експлуатаційних норм;
- на оплату праці через підвищення прожиткового мінімуму на законодавчому рівні.

Таким чином, економічно обґрунтовані тарифи на послугу з управління побутовими відходами зростають та становлять:

У Луцьку з 1 червня зростуть тарифи на вивезення сміття

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Теги: сміття, Волинь
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