Пільговий тариф на воду для лучан діятиме до кінця року

Пільговий тариф на воду для лучан буде діяти до кінця року.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.КП “Луцькводоканал” і Луцька міська рада продовжують підтримувати мешканців громади та зберігають пільговий тариф на водопостачання для населення.Досі серед обласних центрів тариф на водопостачання в Луцьку залишається найнижчим, при цьому зберігається якість води, яка відповідає стандартам централізованого водопостачання. Тариф для лучан на воду складає 12,22 грн за 1 м³, при його реальній вартості 27 грн. 14 гривень покривається з міського бюджету. Така ж сума виділяється на послуги каналізації. Відтак сума економії для кожної окремої родини лучанина складає 2500 грн в рік. Частково міський бюджет допомагає операційній діяльності підприємства, зменшуючи вартість енергоресурсів, впровадженню енергоефективних заходів, які позитивно впливають на роботу водоканалу, реалізацію великих інфраструктурних проєктів, які в перспективі забезпечуватимуть кращу якість послуг.Незважаючи на ці витрати, тариф для населення буде залишатись пільговим. Однак, розглядаються варіанти підвищення тарифу для бізнесу, підприємств та ресторанів, які надають послуги та отримують прибутки. Це буде зроблено, аби зменшити навантаження на бюджет. Тариф для населення залишиться незмінним до кінця 2024 року.До слова, тариф на електроенергію для підприємства за останні 5 років зріс у 2,7 рази. 50 відсотків вартості послуги водопостачання складає саме ціна електрики.Нагадаємо, КП «Луцькводоканал» не припиняє залучати грантові кошти, про що ми нещодавно повідомляли, коли в рамках проєкту Європейського Союзу - Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 підприємство отримає понад 55 мільйонів гривень на модернізацію обладнання.