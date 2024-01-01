Що означають заяви путіна китайським медіа про готовність до переговорів
Сьогодні, 12:08
російський диктатор володимир путін знову почав просувати тему переговорів з Україною та Заходом. Він намагається використати активізацію бойових дій на Харківщині як важіль для шантажу.
Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Зокрема, путін в інтерв’ю китайським медіа заявив, що рф підтримує мирний план Пекіна, який пропонує початок переговорів по нинішній лінії фронту, тобто без виведення військ.
Водночас глава кремля закликає до «гарантій безпеки москві», нагадує про «Стамбульські угоди», якими нібито «обманули росію», натякаючи на готовність до розширення наступальних дій.
В інтерв’ю також присутнє посилення антизахідної риторики, що є реверансом Китаю напередодні візиту путіна.
Заяви рф про наступ на великі міста України є блефом. У росії є ресурси лише для обмежених наступальних операцій у прикордонні України. Перемовини потрібні агресору не для досягнення миру, а щоб виграти час для накопичення сил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Зокрема, путін в інтерв’ю китайським медіа заявив, що рф підтримує мирний план Пекіна, який пропонує початок переговорів по нинішній лінії фронту, тобто без виведення військ.
Водночас глава кремля закликає до «гарантій безпеки москві», нагадує про «Стамбульські угоди», якими нібито «обманули росію», натякаючи на готовність до розширення наступальних дій.
В інтерв’ю також присутнє посилення антизахідної риторики, що є реверансом Китаю напередодні візиту путіна.
Заяви рф про наступ на великі міста України є блефом. У росії є ресурси лише для обмежених наступальних операцій у прикордонні України. Перемовини потрібні агресору не для досягнення миру, а щоб виграти час для накопичення сил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку з 1 червня зростуть тарифи на вивезення сміття
Сьогодні, 12:35
У Миколаєві пролунали вибухи: є влучання
Сьогодні, 12:22
Що означають заяви путіна китайським медіа про готовність до переговорів
Сьогодні, 12:08
У Луцьку змінили назви двох зупинок громадського транспорту
Сьогодні, 11:50
США відправлять до України ще одну батарею Patriot, - ЗМІ
Сьогодні, 11:37