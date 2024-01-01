Що означають заяви путіна китайським медіа про готовність до переговорів

Що означають заяви путіна китайським медіа про готовність до переговорів
російський диктатор володимир путін знову почав просувати тему переговорів з Україною та Заходом. Він намагається використати активізацію бойових дій на Харківщині як важіль для шантажу.

Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, путін в інтерв’ю китайським медіа заявив, що рф підтримує мирний план Пекіна, який пропонує початок переговорів по нинішній лінії фронту, тобто без виведення військ.

Водночас глава кремля закликає до «гарантій безпеки москві», нагадує про «Стамбульські угоди», якими нібито «обманули росію», натякаючи на готовність до розширення наступальних дій.

В інтерв’ю також присутнє посилення антизахідної риторики, що є реверансом Китаю напередодні візиту путіна.

Що означають заяви путіна китайським медіа про готовність до переговорів


Заяви рф про наступ на великі міста України є блефом. У росії є ресурси лише для обмежених наступальних операцій у прикордонні України. Перемовини потрібні агресору не для досягнення миру, а щоб виграти час для накопичення сил.

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Теги: війна, росія
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