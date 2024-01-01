У Луцьку водійка збила 9-річну дівчинку
Сьогодні, 11:23
Поліція з’ясовує обставини ДТП, у яких травмувалися волиняни.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 14 травня, по вулиці Ветеранів у Луцьку 37-річна лучанка, керуючи автомобілем Audi, допустила наїзд на 9-річну школярку.
Дівчина переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Цього ж дня, на перехресті вулиці Василя Стуса та проспекту Перемоги у Нововолинську Ford збив велосипедиста, 62-річного жителя цієї ж громади.
За кермом транспортного засобу перебувала 37-річна жителька Нововолинська.
У Володимирському районі на автодорозі поблизу села Суходоли 42-річний житель Володимира, керуючи автомобілем Nissan Qashqai, ймовірно не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.
Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження.
Усіх постраждалих внаслідок автопригод госпіталізували.
За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 14 травня, по вулиці Ветеранів у Луцьку 37-річна лучанка, керуючи автомобілем Audi, допустила наїзд на 9-річну школярку.
Дівчина переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Цього ж дня, на перехресті вулиці Василя Стуса та проспекту Перемоги у Нововолинську Ford збив велосипедиста, 62-річного жителя цієї ж громади.
За кермом транспортного засобу перебувала 37-річна жителька Нововолинська.
У Володимирському районі на автодорозі поблизу села Суходоли 42-річний житель Володимира, керуючи автомобілем Nissan Qashqai, ймовірно не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.
Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження.
Усіх постраждалих внаслідок автопригод госпіталізували.
За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
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