У Луцьку водійка збила 9-річну дівчинку

Поліція з’ясовує обставини ДТП, у яких травмувалися волиняни.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 14 травня, по вулиці Ветеранів у Луцьку 37-річна лучанка, керуючи автомобілем Audi, допустила наїзд на 9-річну школярку.Дівчина переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Цього ж дня, на перехресті вулиці Василя Стуса та проспекту Перемоги у Нововолинську Ford збив велосипедиста, 62-річного жителя цієї ж громади.За кермом транспортного засобу перебувала 37-річна жителька Нововолинська.У Володимирському районі на автодорозі поблизу села Суходоли 42-річний житель Володимира, керуючи автомобілем Nissan Qashqai, ймовірно не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження.Усіх постраждалих внаслідок автопригод госпіталізували.За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.