У Луцьку в літній період працюватимуть вісім дитсадків
Сьогодні, 10:50
Влітку 2024-го у Луцькій громаді працюватимуть вісім дитячих садочків. 43 заклади дошкільної освіти почергово припинять роботу.
Таке рішення затвердили під час засідання виконкому міської ради, яке відбулося 15 травня, повідомив кореспондент Суспільного.
Як йдеться у розпорядженні до проєкту рішення, з 17 червня до 12 серпня цього року будуть відкриті для відвідування дитсадки № 1, 3, 5, 16, 17, 21, 30, 40. Після цього вони не працюватимуть з 13 до 30 серпня.
Призупинять роботу з 17 червня до 12 серпня такі дитсадки: № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 та дошкільний підрозділ № 35.
Директор міського департаменту освіти Віталій Бондар зазначив, що частина дитсадків не працюватиме як задля раціонального використання бюджетних коштів, так і для використання відпусток педагогами.
Також посадовець додав, що під час формування переліку чергових дитсадків враховували потреби батьків.
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Таке рішення затвердили під час засідання виконкому міської ради, яке відбулося 15 травня, повідомив кореспондент Суспільного.
Як йдеться у розпорядженні до проєкту рішення, з 17 червня до 12 серпня цього року будуть відкриті для відвідування дитсадки № 1, 3, 5, 16, 17, 21, 30, 40. Після цього вони не працюватимуть з 13 до 30 серпня.
Призупинять роботу з 17 червня до 12 серпня такі дитсадки: № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 та дошкільний підрозділ № 35.
Директор міського департаменту освіти Віталій Бондар зазначив, що частина дитсадків не працюватиме як задля раціонального використання бюджетних коштів, так і для використання відпусток педагогами.
Також посадовець додав, що під час формування переліку чергових дитсадків враховували потреби батьків.
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