У Луцьку в літній період працюватимуть вісім дитсадків





Таке рішення затвердили під час засідання виконкому міської ради, яке відбулося 15 травня, повідомив кореспондент



Як йдеться у розпорядженні до проєкту рішення, з 17 червня до 12 серпня цього року будуть відкриті для відвідування дитсадки № 1, 3, 5, 16, 17, 21, 30, 40. Після цього вони не працюватимуть з 13 до 30 серпня.



Призупинять роботу з 17 червня до 12 серпня такі дитсадки: № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 та дошкільний підрозділ № 35.



Директор міського департаменту освіти Віталій Бондар зазначив, що частина дитсадків не працюватиме як задля раціонального використання бюджетних коштів, так і для використання відпусток педагогами.



Також посадовець додав, що під час формування переліку чергових дитсадків враховували потреби батьків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Влітку 2024-го у Луцькій громаді працюватимуть вісім дитячих садочків. 43 заклади дошкільної освіти почергово припинять роботу.Таке рішення затвердили під час засідання виконкому міської ради, яке відбулося 15 травня, повідомив кореспондент Суспільного Як йдеться у розпорядженні до проєкту рішення, з 17 червня до 12 серпня цього року будуть відкриті для відвідування дитсадки № 1, 3, 5, 16, 17, 21, 30, 40. Після цього вони не працюватимуть з 13 до 30 серпня.Призупинять роботу з 17 червня до 12 серпня такі дитсадки: № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 та дошкільний підрозділ № 35.Директор міського департаменту освітизазначив, що частина дитсадків не працюватиме як задля раціонального використання бюджетних коштів, так і для використання відпусток педагогами.Також посадовець додав, що під час формування переліку чергових дитсадків враховували потреби батьків.

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