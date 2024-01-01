В окупантів – мінус один шпигун в Одесі

В окупантів – мінус один шпигун в Одесі
Працівники СБУ затримали в Одесі агента фсб, який шпигував за позиціями ППО поблизу Чорного моря.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки зірвала нову спробу фсб отримати актуальну інформацію про підрозділи українських військ на Одещині.

Найбільше ворога цікавили геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО та радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію та узбережжя південного регіону.

У зоні особливої уваги також були об’єкти телекомунікації Одещини.

Щоб виявити координати бойових позицій Сил оборони та обʼєктів стратегічної інфраструктури, російська спецслужба задіяла свого агента з обласного центру.

Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна.

За вказівками агресора агент цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони.

Про отримані відомості він у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google одразу «звітував» до фсб.

У разі отримання підтверджених координат підрозділів ЗСУ, окупанти планували здійснити по них прицільні ракетно-дронові удари.

Про такі плани агресора стало відомо співробітникам СБУ, які своєчасно викрили російського агента і задокументували кожен крок його розвідувальної активності.

Завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки фігуранта вдалося затримати «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.
В окупантів – мінус один шпигун в Одесі

Також СБУ вжила комплексних заходів для убезпечення українських військ.

Під час обшуків у фігуранта виявлено фейкові посвідчення представника «редакції газети» та місцевого «водоканалу». Також встановлено, що для конспірації злочинної діяльності агент регулярно міняв гаджети та сім-карти.
В окупантів – мінус один шпигун в Одесі

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: зрадники, СБУ
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