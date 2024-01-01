Вполювали зрадника, який готував прорив рашистами фронту на Донеччині

Вполювали зрадника, який готував прорив рашистами фронту на Донеччині
СБУ затримала інформатора рф, який готував «прорив» рашистів на одній із найгарячіших ділянок фронту на Донеччині.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора на Донеччині. Він намагався допомогти рф із проривом оборони ЗСУ на Покровському напрямку, який наразі є однією із найгарячіших точок фронту.

Зловмисник передавав окупантам геолокації вогневих позицій артилерії та укріпрайонів українських військ.

Щоб виявити місця базування підрозділів ЗСУ, фігурант автостопом об’їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.

Під час розвідувальних вилазок він «звітував» російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації українських захисників.

За отриманими координатами рашисти планували здійснити масовані удари із використанням фугасних авіабомб та реактивної артилерії.

Втім, Служба безпеки зірвала плани агресора.

Співробітники СБУ провели заходи із убезпечення пунктів базування ЗСУ, а потім затримали фігуранта у його власному помешканні.
Вполювали зрадника, який готував прорив рашистами фронту на Донеччині

В інформатора вилучено мобільний телефон, з якого він передавав голосові повідомлення з розвідданими.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму.

Зловмисник дистанційно підтримував контакт з двома знайомими – бойовиками окупаційних угруповань рф, які воюють на східному фронті. Через них інформація потрапляла до воєнної розвідки рф, яка планувала використати її для підготовки бойових операцій на Донеччині.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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