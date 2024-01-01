ЗСУ могли знищити в Криму останній корабель-носій крилатих ракет

Збройні сили України в тимчасово окупованому Кримуракетний корабель рф «Циклон».Про це заявив речник ВМС ЗСУ, повідомляє в телеграмі радіо Свобода.Він міг постраждати від атаки 19 травня, коли потопили тральщик 266-М «Ковровець». Дані щодо «Циклону» ще перевіряють. Якщо ця інформація підтвердиться, то це означатиме, що в Криму немає жодного судна-носія крилатих ракет, каже він.Речник також пояснив, що на півострові «Циклон» виконував роль ППО у бухті Севастополя. Він був озброєний зенітно-ракетним комплексом «Панцир-С», але, як стверджує Плетенчук, жодного пострілу з цього корабля сили РФ ще не зробили.