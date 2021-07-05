У Луцьку презентували книгу про місто
Сьогодні, 05:08
Письменниця Оксана Забужко приїхала до Луцька, щоб презентувати книгу "Вежа через <О>". Ця збірка творів п’яти авторів сучасної української літератури стала результатом проєкту "Перша Луцька літературна резиденція "Місто натхнення".
Як розповіла Суспільному кураторка резиденції, поетка Ольга Ольхова, захід можна було відвідати вільно. Він відбувся в історичній частині Луцька у дворику біля Вежі князів Чорторийських.
Збірка об’єднала твори п’ятьох письменників, які 2021-го гостили у Луцьку, щоб надихнутися і створити тексти для популяризації міста: це Оксана Забужко, Катерина Калитко, Мирослав Лаюк, Любомир Дереш і Максим Кідрук.
Повномасштабна війна призупинила видавництво книги, наприкінці зими 2024 року вдалося видати збірку накладом три тисячі примірників, каже кураторка резиденції Ольга Ольхова.
"Я думаю, у всіх інтригує ця назва «Вежа через О». Це вежа Чорторийських, і мова йде про те, що нам важливо відновлювати українськість цієї назви через одну букву, саме в прізвищі князя, фундатора, щоб це був наш український князь Чорторийський, а не зросійщений варіант цього прізвища", — каже Ольга Ольхова.
Книга "Вежа через <О>" вийшла друком у поліграфічній столиці України – Харкові. Оксана Забужко розповіла, що 2021-го взяла участь у проєкті "Перша Луцька літературна резиденція "Місто натхнення" і створила оповідання "Вартові руїни. З біографії одного двору". Авторка каже. що цей твір про Луцьк, де народилася й прожила сім років, увійшов до збірки.
"Писала про дитинство 60-х років, але писала про війну. Про перманентну мілітаризацію тодішнього радянського життя і неперервну російського життя. Ту, яка дає змогу нам сьогодні зрозуміти, що повномасштабний напад 24 лютого 2022 року був не випадком і короткочасним ексцесом", — говорить Оксана Забужко.
Зі слів Ольги Ольхової, захід тривав орієнтовно три години. Актори театру "Гармидер" читали уривки творів із книги "Вежа через <О>", відбулася автограф- і фотосесія.
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Як розповіла Суспільному кураторка резиденції, поетка Ольга Ольхова, захід можна було відвідати вільно. Він відбувся в історичній частині Луцька у дворику біля Вежі князів Чорторийських.
Збірка об’єднала твори п’ятьох письменників, які 2021-го гостили у Луцьку, щоб надихнутися і створити тексти для популяризації міста: це Оксана Забужко, Катерина Калитко, Мирослав Лаюк, Любомир Дереш і Максим Кідрук.
Повномасштабна війна призупинила видавництво книги, наприкінці зими 2024 року вдалося видати збірку накладом три тисячі примірників, каже кураторка резиденції Ольга Ольхова.
"Я думаю, у всіх інтригує ця назва «Вежа через О». Це вежа Чорторийських, і мова йде про те, що нам важливо відновлювати українськість цієї назви через одну букву, саме в прізвищі князя, фундатора, щоб це був наш український князь Чорторийський, а не зросійщений варіант цього прізвища", — каже Ольга Ольхова.
Книга "Вежа через <О>" вийшла друком у поліграфічній столиці України – Харкові. Оксана Забужко розповіла, що 2021-го взяла участь у проєкті "Перша Луцька літературна резиденція "Місто натхнення" і створила оповідання "Вартові руїни. З біографії одного двору". Авторка каже. що цей твір про Луцьк, де народилася й прожила сім років, увійшов до збірки.
"Писала про дитинство 60-х років, але писала про війну. Про перманентну мілітаризацію тодішнього радянського життя і неперервну російського життя. Ту, яка дає змогу нам сьогодні зрозуміти, що повномасштабний напад 24 лютого 2022 року був не випадком і короткочасним ексцесом", — говорить Оксана Забужко.
Зі слів Ольги Ольхової, захід тривав орієнтовно три години. Актори театру "Гармидер" читали уривки творів із книги "Вежа через <О>", відбулася автограф- і фотосесія.
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