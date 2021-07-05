У Луцьку презентували книгу про місто

Оксана Забужко приїхала до Луцька, щоб презентувати книгу "Вежа через <О>". Ця збірка творів п’яти авторів сучасної української літератури стала результатом проєкту "Перша Луцька літературна резиденція "Місто натхнення".



Як розповіла Ольга Ольхова, захід можна було відвідати вільно. Він відбувся в історичній частині Луцька у дворику біля Вежі князів Чорторийських.



Збірка об’єднала твори п’ятьох письменників, які 2021-го гостили у Луцьку, щоб надихнутися і створити тексти для популяризації міста: це Оксана Забужко, Катерина Калитко, Мирослав Лаюк, Любомир Дереш і Максим Кідрук.



Повномасштабна війна призупинила видавництво книги, наприкінці зими 2024 року вдалося видати збірку накладом три тисячі примірників, каже кураторка резиденції Ольга Ольхова.



"Я думаю, у всіх інтригує ця назва «Вежа через О». Це вежа Чорторийських, і мова йде про те, що нам важливо відновлювати українськість цієї назви через одну букву, саме в прізвищі князя, фундатора, щоб це був наш український князь Чорторийський, а не зросійщений варіант цього прізвища", — каже Ольга Ольхова.



Книга "Вежа через <О>" вийшла друком у поліграфічній столиці України – Харкові. Оксана Забужко розповіла, що 2021-го взяла участь у проєкті "Перша Луцька літературна резиденція "Місто натхнення" і створила оповідання "Вартові руїни. З біографії одного двору". Авторка каже. що цей твір про Луцьк, де народилася й прожила сім років, увійшов до збірки.



"Писала про дитинство 60-х років, але писала про війну. Про перманентну мілітаризацію тодішнього радянського життя і неперервну російського життя. Ту, яка дає змогу нам сьогодні зрозуміти, що повномасштабний напад 24 лютого 2022 року був не випадком і короткочасним ексцесом", — говорить Оксана Забужко.



Зі слів Ольги Ольхової, захід тривав орієнтовно три години. Актори театру "Гармидер" читали уривки творів із книги "Вежа через <О>", відбулася автограф- і фотосесія.

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