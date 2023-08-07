Чи залежить відключення світла від регіону: в «Укренерго» пояснили, як формують графіки планових обмежень





Про це



Обленерго в регіонах, за його словами, формують графіки планових обмежень на основі лімітів незалежно від того, де саме перебуває споживач, окрім специфічних випадків, де мережа не пропускає достатньо електроенергії і впроваджуються графіки.



"На сьогодні це Криворізький район Дніпропетровщини. В усіх інших областях ситуація абсолютно ідентична", - додав він.



Обленерго складають графіки відключень заздалегідь.



"Говорити про частоту та тривалість відключень варто з обленерго, які розподіляють між споживачами доведені ліміти. Але чим більший дефіцит у країні, тим триваліші графіки. Обсяг дефіциту, як я вже сказав, залежить від декількох факторів, зокрема і від можливих подальших російських обстрілів. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати застосування обмежень та їхню тривалість", - пояснив Кудрицький.



Нагадаємо, аварійні відключення електроенергії вже відчувають не лише бізнес-споживачі та промисловість, але й пересічні громадяни. Все відбувається через дефіцит електроенергії, спричинений атаками Росії на енергосистему України. Ба більше, погода також зіграла злий жарт з українцями.



Похолодання у травні змусило людей увімкнути обігрівачі, а це додаткове навантаження на енергосистему. Тепер електроенергію вмикатимуть погодинно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація з відключення електроенергії для всіх регіонів країни однакова, адже енергосистема працює як єдиний організм.Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час інтерв'ю "РБК-Україна".Обленерго в регіонах, за його словами, формують графіки планових обмежень на основі лімітів незалежно від того, де саме перебуває споживач, окрім специфічних випадків, де мережа не пропускає достатньо електроенергії і впроваджуються графіки."На сьогодні це Криворізький район Дніпропетровщини. В усіх інших областях ситуація абсолютно ідентична", - додав він.Обленерго складають графіки відключень заздалегідь."Говорити про частоту та тривалість відключень варто з обленерго, які розподіляють між споживачами доведені ліміти. Але чим більший дефіцит у країні, тим триваліші графіки. Обсяг дефіциту, як я вже сказав, залежить від декількох факторів, зокрема і від можливих подальших російських обстрілів. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати застосування обмежень та їхню тривалість", - пояснив Кудрицький.Нагадаємо, аварійні відключення електроенергії вже відчувають не лише бізнес-споживачі та промисловість, але й пересічні громадяни. Все відбувається через дефіцит електроенергії, спричинений атаками Росії на енергосистему України. Ба більше, погода також зіграла злий жарт з українцями.Похолодання у травні змусило людей увімкнути обігрівачі, а це додаткове навантаження на енергосистему. Тепер електроенергію вмикатимуть погодинно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію