Чи залежить відключення світла від регіону: в «Укренерго» пояснили, як формують графіки планових обмежень
Сьогодні, 07:12
Ситуація з відключення електроенергії для всіх регіонів країни однакова, адже енергосистема працює як єдиний організм.
Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час інтерв'ю "РБК-Україна".
Обленерго в регіонах, за його словами, формують графіки планових обмежень на основі лімітів незалежно від того, де саме перебуває споживач, окрім специфічних випадків, де мережа не пропускає достатньо електроенергії і впроваджуються графіки.
"На сьогодні це Криворізький район Дніпропетровщини. В усіх інших областях ситуація абсолютно ідентична", - додав він.
Обленерго складають графіки відключень заздалегідь.
"Говорити про частоту та тривалість відключень варто з обленерго, які розподіляють між споживачами доведені ліміти. Але чим більший дефіцит у країні, тим триваліші графіки. Обсяг дефіциту, як я вже сказав, залежить від декількох факторів, зокрема і від можливих подальших російських обстрілів. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати застосування обмежень та їхню тривалість", - пояснив Кудрицький.
Нагадаємо, аварійні відключення електроенергії вже відчувають не лише бізнес-споживачі та промисловість, але й пересічні громадяни. Все відбувається через дефіцит електроенергії, спричинений атаками Росії на енергосистему України. Ба більше, погода також зіграла злий жарт з українцями.
Похолодання у травні змусило людей увімкнути обігрівачі, а це додаткове навантаження на енергосистему. Тепер електроенергію вмикатимуть погодинно.
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Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час інтерв'ю "РБК-Україна".
Обленерго в регіонах, за його словами, формують графіки планових обмежень на основі лімітів незалежно від того, де саме перебуває споживач, окрім специфічних випадків, де мережа не пропускає достатньо електроенергії і впроваджуються графіки.
"На сьогодні це Криворізький район Дніпропетровщини. В усіх інших областях ситуація абсолютно ідентична", - додав він.
Обленерго складають графіки відключень заздалегідь.
"Говорити про частоту та тривалість відключень варто з обленерго, які розподіляють між споживачами доведені ліміти. Але чим більший дефіцит у країні, тим триваліші графіки. Обсяг дефіциту, як я вже сказав, залежить від декількох факторів, зокрема і від можливих подальших російських обстрілів. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати застосування обмежень та їхню тривалість", - пояснив Кудрицький.
Нагадаємо, аварійні відключення електроенергії вже відчувають не лише бізнес-споживачі та промисловість, але й пересічні громадяни. Все відбувається через дефіцит електроенергії, спричинений атаками Росії на енергосистему України. Ба більше, погода також зіграла злий жарт з українцями.
Похолодання у травні змусило людей увімкнути обігрівачі, а це додаткове навантаження на енергосистему. Тепер електроенергію вмикатимуть погодинно.
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