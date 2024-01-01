В Україну увірветься довгоочікуване тепло, але не без сюрпризів: прогноз до кінця тижня

В Україну нарешті повертається тепло, в суботу та неділю зможемо насолодитися приємною погодою, хоча місцями зустрінемо мокрі подарунки.Про це інформує Український гідрометцентр.17 травня, в більшій частині України буде хмарно. Температура днем становитиме в середньому 18°. Нічна температура буде триматися в діапазоні 5-8°.На сході та заході України місцями дощі.18 травня, в Україну завітають грози. Східну, західну та північну частини країни накриють сильні дощі. Також частина центральних областей відчує на собі непогоду.Середня температура днем буде триматися в діапазоні 17-22°.В ночі в середньому температура становитиме 10°.19 травня, майже всю Україну заллє. Грози оминуть лише АР Крим, Одеську, Миколаївську, Вінницьку та Хмельницьку області.Температура днем становитиме в середньому 21°. Нічна температура буде триматися на рівні 10°.