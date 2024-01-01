В Україну увірветься довгоочікуване тепло, але не без сюрпризів: прогноз до кінця тижня

В Україну увірветься довгоочікуване тепло, але не без сюрпризів: прогноз до кінця тижня
В Україну нарешті повертається тепло, в суботу та неділю зможемо насолодитися приємною погодою, хоча місцями зустрінемо мокрі подарунки.

Про це інформує Український гідрометцентр.

17 травня, в більшій частині України буде хмарно. Температура днем становитиме в середньому 18°. Нічна температура буде триматися в діапазоні 5-8°.

На сході та заході України місцями дощі.

18 травня, в Україну завітають грози. Східну, західну та північну частини країни накриють сильні дощі. Також частина центральних областей відчує на собі непогоду.

Середня температура днем буде триматися в діапазоні 17-22°.

В ночі в середньому температура становитиме 10°.

19 травня, майже всю Україну заллє. Грози оминуть лише АР Крим, Одеську, Миколаївську, Вінницьку та Хмельницьку області.

Температура днем становитиме в середньому 21°. Нічна температура буде триматися на рівні 10°.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві демонтували незаконні кіоски, які МП називав «монастирем»
Сьогодні, 09:26
В Україну увірветься довгоочікуване тепло, але не без сюрпризів: прогноз до кінця тижня
Сьогодні, 08:20
Чи залежить відключення світла від регіону: в «Укренерго» пояснили, як формують графіки планових обмежень
Сьогодні, 07:12
У Луцьку презентували книгу про місто
Сьогодні, 05:08
Мобілізація транспорту в Україні: Кабмін готує сюрприз для бізнесу – нардеп
Сьогодні, 03:09
Схожі новини
Коли до України прийде потепління: синоптикиня назвала дату Коли до України прийде потепління: синоптикиня назвала дату
15 травень, 05:17
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 травня
12 травень, 20:00
Синоптики дали прогноз на робочий тиждень та Великдень в Україні Синоптики дали прогноз на робочий тиждень та Великдень в Україні
29 квітень, 05:15
Чи будуть ще заморозки і сніг у квітні: відповідь синоптикині Чи будуть ще заморозки і сніг у квітні: відповідь синоптикині
21 квітень, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві демонтували незаконні кіоски, які МП називав «монастирем»
Сьогодні, 09:26
 0
В Україну увірветься довгоочікуване тепло, але не без сюрпризів: прогноз до кінця тижня
Сьогодні, 08:20
 0
Чи залежить відключення світла від регіону: в «Укренерго» пояснили, як формують графіки планових обмежень
Сьогодні, 07:12
 0
У Луцьку презентували книгу про місто
Сьогодні, 05:08
 0
Мобілізація транспорту в Україні: Кабмін готує сюрприз для бізнесу – нардеп
Сьогодні, 03:09
 0
Медіа
відео
1/8