В Україну увірветься довгоочікуване тепло, але не без сюрпризів: прогноз до кінця тижня
Сьогодні, 08:20
В Україну нарешті повертається тепло, в суботу та неділю зможемо насолодитися приємною погодою, хоча місцями зустрінемо мокрі подарунки.
Про це інформує Український гідрометцентр.
17 травня, в більшій частині України буде хмарно. Температура днем становитиме в середньому 18°. Нічна температура буде триматися в діапазоні 5-8°.
На сході та заході України місцями дощі.
18 травня, в Україну завітають грози. Східну, західну та північну частини країни накриють сильні дощі. Також частина центральних областей відчує на собі непогоду.
Середня температура днем буде триматися в діапазоні 17-22°.
В ночі в середньому температура становитиме 10°.
19 травня, майже всю Україну заллє. Грози оминуть лише АР Крим, Одеську, Миколаївську, Вінницьку та Хмельницьку області.
Температура днем становитиме в середньому 21°. Нічна температура буде триматися на рівні 10°.
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Про це інформує Український гідрометцентр.
17 травня, в більшій частині України буде хмарно. Температура днем становитиме в середньому 18°. Нічна температура буде триматися в діапазоні 5-8°.
На сході та заході України місцями дощі.
18 травня, в Україну завітають грози. Східну, західну та північну частини країни накриють сильні дощі. Також частина центральних областей відчує на собі непогоду.
Середня температура днем буде триматися в діапазоні 17-22°.
В ночі в середньому температура становитиме 10°.
19 травня, майже всю Україну заллє. Грози оминуть лише АР Крим, Одеську, Миколаївську, Вінницьку та Хмельницьку області.
Температура днем становитиме в середньому 21°. Нічна температура буде триматися на рівні 10°.
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