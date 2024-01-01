Від важкої хвороби зупинилося серце Героя Валентина Жучка з Волині

Від важкої хвороби зупинилося серце Героя Валентина Жучка з Волині
Унаслідок важкої хвороби у засвіти відійшов військовослужбовець ЗСУ Валентин Жучок, який народився у селі Видраниця на Волині.

Про це повідомляє Овруцька міськрада.

Внаслідок тяжкої хвороби, помер військовослужбовець ЗСУ, житель Овруча Жучок Валентин Іванович (27.11.1977 р. н.).

Народився Герой у селі Видраниця Ковельського району на Волині.

У 1997 році розпочав службу в прикордонних військах в Овручі. З 2014 по 2021 рік проходив службу в зоні АТО/ООС.
Від важкої хвороби зупинилося серце Героя Валентина Жучка з Волині

Після виходу на військову пенсію – працював оператором котельні Овруцької міської ради.

20 липня 2023 року добровольцем став на захист рідної країни.

«Відповідальним, комунікабельним, добрим ввічливий, товариський, працьовитий, мужній – таким Валентин Іванович залишиться в пам’яті всіх тих, хто його знав та поважав. Овруцький міський голова Іван Коруд, колектив міської ради та жителі громади висловлюють щирі співчуття дружині Аллі Петрівні, сину Олександру, доньці Ангеліні, матері Хуанні Севастянівні, братам Петру Івановичу та Руслану Івановичу, сестрі Людмилі Іванівні, близьким, рідним, колегам, бойовим побратимам з приводу передчасної смерті нашого Героя.Нехай душа Валентина Івановича знайде вічний спокій. Світла пам'ять та Слава Герою!» - повідомили у міськраді Овруча.

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Теги: загиблі, війна
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