Від важкої хвороби зупинилося серце Героя Валентина Жучка з Волині

Унаслідок важкої хвороби у засвіти відійшов військовослужбовець ЗСУ, який народився у селі Видраниця на Волині.Про це повідомляє Овруцька міськрада.Внаслідок тяжкої хвороби, помер військовослужбовець ЗСУ, житель Овруча Жучок Валентин Іванович (27.11.1977 р. н.).Народився Герой у селі Видраниця Ковельського району на Волині.У 1997 році розпочав службу в прикордонних військах в Овручі. З 2014 по 2021 рік проходив службу в зоні АТО/ООС.Після виходу на військову пенсію – працював оператором котельні Овруцької міської ради.20 липня 2023 року добровольцем став на захист рідної країни.«Відповідальним, комунікабельним, добрим ввічливий, товариський, працьовитий, мужній – таким Валентин Іванович залишиться в пам’яті всіх тих, хто його знав та поважав. Овруцький міський голова, колектив міської ради та жителі громади висловлюють щирі співчуття дружині, сину, доньці, матері, братамта, сестрі, близьким, рідним, колегам, бойовим побратимам з приводу передчасної смерті нашого Героя.Нехай душа Валентина Івановича знайде вічний спокій. Світла пам'ять та Слава Герою!» - повідомили у міськраді Овруча.