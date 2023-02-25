На Волині водійка збила на смерть 32-річну жінку: у поліції повідомили деталі





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Водійка автомобіля Опель Віваро, 56-річна місцева мешканка, не впоралась з керуванням та допустила наїзд на 32-річну пішохідку. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.



Відповідно до висновку експерта водійка була твереза.



Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Подія трапилася учора, 16 травня, близько 16:10 по вулиці Ковельській у Володимирі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Водійка автомобіля Опель Віваро, 56-річна місцева мешканка, не впоралась з керуванням та. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.Відповідно до висновку експерта водійка була твереза.Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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