На Волині водійка збила на смерть 32-річну жінку: у поліції повідомили деталі

На Волині водійка збила на смерть 32-річну жінку: у поліції повідомили деталі
Подія трапилася учора, 16 травня, близько 16:10 по вулиці Ковельській у Володимирі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Водійка автомобіля Опель Віваро, 56-річна місцева мешканка, не впоралась з керуванням та допустила наїзд на 32-річну пішохідку. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Відповідно до висновку експерта водійка була твереза.
На Волині водійка збила на смерть 32-річну жінку: у поліції повідомили деталі

Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: Володимир, ДТП, аварія, смерть, жінка
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