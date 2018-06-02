Перше у Луцьку кафе суспільного впливу misto.cafe обрало 100 співзасновників: хто ці люди





Краудфандингова кампанія з відбору сотні найкращих кандидатів тривала 70 днів. 55 заявок прийшли вже за перші дві доби, — це більше половини претендентів на участь. Всього надійшло 159 реєстрацій, при цьому після закриття форми охочі продовжували надсилати запити в соцмережах.



Співзасновниками могли стати усі охочі українці старші 18-ти років, які прагнуть розвивати Луцьк та готові зробити разовий безповоротний внесок у старт проєкту. Не приймали заявки від анонімів, юридичних осіб і політичних діячів.



88 зі 100 відібраних співзасновників проживають зараз у Луцьку, 80 — родом з Волині, але є й з інших міст та навіть країн.



Наприклад, відомий архітектор, громадський діяч та військовий волонтер Слава Балбек підтримав кафе суспільного впливу у Луцьку, бо вірить, що в регіонах є необмежений потенціал росту.



«Мені цікаві соціальні ініціативи, спрямовані на зосередження зусиль громади для спільної цілі. До того ж особисту перевагу я віддаю невеликим містам з великим потенціалом. Для мене це певна стратегія децентралізації експертизи — нашої майстерні та моєї особисто», — пояснює архітектор.



Саме команда майстерні balbek bureau, яка створила дизайн інтер’єру для misto.cafe, запропонувала гасло проєкту: «Різні люди — одне місто. Різні люди — одне місце».



Власниця простору «КУЛЬТ» Яна Таратай стала не лише співзасновницею, але й ініціаторкою проєкту. Вона любить Луцьк і намагається долучатися всюди, де може бути корисною та сприяти розвитку рідного міста.



«Я — ініціативна людина і, звичайно, я не могла пропустити проєкт, який буде працювати на благо Луцька. Я вірю в те, що на нас чекають великі зміни і, що ми — європейське, сучасне і круте місто. misto.cafe даруватиме людям хороший продукт, класні емоції і головне: буде забезпечувати нас грантовими коштами, щоб ми змогли втілювати нашу основну місію», — каже рестораторка.



Тамара Марценюк — родом з Ковеля і дуже любить Волинь. Нині проживає у Києві та працює в Києво-Могилянській академії на кафедрі соціології. Та попри відстань, часто буває в рідному місті, де протягом восьми років співорганізовує Ковельську літню школу лідерства для учнів Ковельської громади.



«Як освітня активістка і прихильниця подібних соціальних проєктів у Івано-Франківську та Києві, я маю надію долучатися до розбудови misto.cafe у Луцьку. Зокрема, я зацікавлена у підтримці освітніх і культурних українських та міжнародних проєктів, привернення уваги до тематики рівних прав і можливостей. Переконана, що misto.cafe приверне більше уваги до Волинської області та активних громад у ньому», — каже Тамара Марценюк.



Павло Порицький — актор, викладач акторської майстерності, військовослужбовець та співзасновник благодійного фонду «Ангар.Україна» . Разом із дружиною Русланою Порицькою вони заснували у Луцьку незалежний театр «ГаРмИдЕр», театральну майстерню «ДогориДригом», мистецький простір «АНГАР» та «#культурнеУкриття».



Павло вірить в силу і синергію громадських об’єднань, де усіх учасників поєднують спільні цінності. Він звик бачити і змінювати місто, тож хоче об’єднуватись з такими ж людьми.



«Мені імпонують люди, які можуть діяти не лише в рамках свого помешкання чи офісу, а здатні змінювати середовище і атмосферу міста, ідентифікувати його як живий організм, де всі процеси: соціальні, культурні, економічні тощо є водночас і взаємопроникними і впливають одне на одного, а в кінці — на всіх містян. Впевнений, що мої компетенції в мистецькій, соціокультурній, громадській і волонтерській сфері стануть в цьому проєкті в нагоді».



У довгостроковій перспективі Павло певен, що misto.cafe створить у Луцьку та в регіоні прецедент для бізнесу і стане для нього взірцем соціальної відповідальності — стане поштовхом до створення екосистеми, у якій бізнесу було би нормою бути соціально відповідальним, навіть якщо він не є дотичним до проєкту.



Алла Теліга — співзасновниця мереж «Галя Балувана» в Україні та Wesoła Pani в Європі. Саме з Луцька почалася історія розвитку її бренду. Раніше вона спостерігала, як небайдужі лучани долучаються до різних проєктів, які змінюють місто на краще. Тому вирішила, що теж мусить бути причетною до позитивних змін у рідному Луцьку та долучилась до проєкту misto.cafe.



«Мені дуже сподобався цей проєкт тим, що є співзасновники, які мають велике бажання покращувати Луцьк. Я очікую змін, розвитку, щоб наше місто розвивалося. Щоб ми разом приймали рішення, мали хороші ідеї і втілювали їх», — ділиться підприємиця.



Заступник директора департаменту економічної політики та начальник відділу інвестиційної політики Луцької міської ради Сергій Омельчук каже, що завжди хотів творити зміни. Завжди радів позитивним перетворенням довкола: реконструйованій дорозі, новим лавочкам в сквері, трансформованому публічному простору, соціальним ініціативам.



«Такі зміни надихають. А бути до них долученим — безцінно. Саме для цього колись я пішов працювати в міську раду — не просто бути свідком, а ініціювати перетворення. Кафе суспільного впливу — прекрасна ініціатива, яка має ту ж мету: нести позитивні зміни навколо та промувати улюблений Луцьк. Тому як тільки дізнався про misto.cafe, зрозумів, що не можу не долучитися, і радію, що я тепер в команді».



Засновник туристичної компанії «СТуК Travel» Євген Павельчук називає себе людиною світу. Він проживав у різних містах та багато подорожував, але все ж повернувся у місце звідки родом — у Луцьк.



«Я дуже радий, що сотню співзасновників нарешті сформовано. Я хочу якнайшвидше з усіма познайомитись та провести нетворкінг. Звісно, чекаю відкриття самого кафе і початку розгляду тих заявок, які будуть надходити, і тих проєктів, які ми будемо реалізовувати в Луцьку завдяки misto.cafe», — каже Євген.



Проєктна менеджерка misto.cafe Анастасія Гуліта жартома каже, що тепер знає про цих 100 людей усе, тож разом з командою проаналізувала краудфандингову кампанію. Ось, що вийшло:



- Чоловіки – 54%, жінки – 46%.

- Найбільше учасників – від 36 до 45 років (53%), на другому місці 26-35 (39%). Найменше, по 4%, — це молодь до 25 років та старші за 45.

- Серед чоловіків найбільше співзасновників від 36 до 45 років (61%), поміж жінок переважає вік від 26 до 35 років (48%).



Половина співзасновників — це айтівці (17%), працівники сфери торгівлі (13%), будівництва та архітектури (10%), комунікацій та маркетингу (10%). Також серед співзасновників є представники легкої промисловості, громадського сектору, освітяни, фінансисти, юристи, медики, психолог, ювелір та інші.



Цікаво, що 15% з 54 чоловіків — це Сергії, а от серед жінок найбільше Ірин — 11%.



Команда проєкту misto.cafe навіть визначила які знаки зодіаку домінують у сотні. Четверта частина — це близнюки та стрільці, а от найменше серед усіх скорпіонів.



Що далі?



100 соціально активних людей профінансували старт проєкту і стали співзасновниками misto.cafe, яке планують відкрити у липні 2024 року.



Далі заклад працюватиме як самостійний комерційний об’єкт. 80% чистого прибутку від діяльності кафе спрямовуватимуть на підтримку громадських ініціатив Луцька, 20% йтиме управлінській ресторанній компанії «ХОРС».



Гранти від misto.cafe йтимуть на підтримку некомерційних ініціатив з розвитку міста, а фінансуватимуть грантові сезони з коштів, які надійшли в результаті комерційної діяльності кафе протягом кварталу. Саме сотня співзасновників визначатиме на загальних зборах, які проєкти обрати.



Тематика громадських ініціатив може бути різною, проте всі проєкти повинні бути спрямовані на розвиток міського середовища, в пріоритеті — обороноздатність країни, підтримка ветеранів та військових, релокованих українців.



«З нетерпінням чекаю відкриття та грантові сезони. Бо саме тоді кожна чашка кави конвертується у підтримку соціальних проєктів у нашому місті. Луцькі громадські організації знайомитимуть зі своїми ініціативами, а 100 співзасновників вирішуватимуть, на які проєкти спрямувати 80% чистого прибутку закладу», — каже Анастасія Гуліта.



Довідково:



Проєкт misto.cafe ініціювала платформа «Алгоритм дій», взявши за основу модель ресторану Urban Space 100 від платформи «Тепле Місто», що за 10 років роботи підтримав 163 проєкти на суму понад 7 мільйонів гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! misto.cafe завершили відбір 100 співзасновників, чиї внески стали стартом для відкриття першого у Луцьку закладу суспільного впливу. 80% чистого прибутку кафе йтимуть на гранти для громадських ініціатив на розвиток міста.Краудфандингова кампанія з відбору сотні найкращих кандидатів тривала 70 днів. 55 заявок прийшли вже за перші дві доби, — це більше половини претендентів на участь. Всього надійшло 159 реєстрацій, при цьому після закриття форми охочі продовжували надсилати запити в соцмережах.Співзасновниками могли стати усі охочі українці старші 18-ти років, які прагнуть розвивати Луцьк та готові зробити разовий безповоротний внесок у старт проєкту. Не приймали заявки від анонімів, юридичних осіб і політичних діячів.88 зі 100 відібраних співзасновників проживають зараз у Луцьку, 80 — родом з Волині, але є й з інших міст та навіть країн.Наприклад, відомий архітектор, громадський діяч та військовий волонтерпідтримав кафе суспільного впливу у Луцьку, бо вірить, що в регіонах є необмежений потенціал росту.«Мені цікаві соціальні ініціативи, спрямовані на зосередження зусиль громади для спільної цілі. До того ж особисту перевагу я віддаю невеликим містам з великим потенціалом. Для мене це певна стратегія децентралізації експертизи — нашої майстерні та моєї особисто», — пояснює архітектор.Саме команда майстерні balbek bureau, яка створила дизайн інтер’єру для misto.cafe, запропонувала гасло проєкту: «Різні люди — одне місто. Різні люди — одне місце».Власниця простору «КУЛЬТ»стала не лише співзасновницею, але й ініціаторкою проєкту. Вона любить Луцьк і намагається долучатися всюди, де може бути корисною та сприяти розвитку рідного міста.«Я — ініціативна людина і, звичайно, я не могла пропустити проєкт, який буде працювати на благо Луцька. Я вірю в те, що на нас чекають великі зміни і, що ми — європейське, сучасне і круте місто. misto.cafe даруватиме людям хороший продукт, класні емоції і головне: буде забезпечувати нас грантовими коштами, щоб ми змогли втілювати нашу основну місію», — каже рестораторка.— родом з Ковеля і дуже любить Волинь. Нині проживає у Києві та працює в Києво-Могилянській академії на кафедрі соціології. Та попри відстань, часто буває в рідному місті, де протягом восьми років співорганізовує Ковельську літню школу лідерства для учнів Ковельської громади.«Як освітня активістка і прихильниця подібних соціальних проєктів у Івано-Франківську та Києві, я маю надію долучатися до розбудови misto.cafe у Луцьку. Зокрема, я зацікавлена у підтримці освітніх і культурних українських та міжнародних проєктів, привернення уваги до тематики рівних прав і можливостей. Переконана, що misto.cafe приверне більше уваги до Волинської області та активних громад у ньому», — каже Тамара Марценюк.— актор, викладач акторської майстерності, військовослужбовець та співзасновник благодійного фонду «Ангар.Україна» . Разом із дружиною Русланою Порицькою вони заснували у Луцьку незалежний театр «ГаРмИдЕр», театральну майстерню «ДогориДригом», мистецький простір «АНГАР» та «#культурнеУкриття».Павло вірить в силу і синергію громадських об’єднань, де усіх учасників поєднують спільні цінності. Він звик бачити і змінювати місто, тож хоче об’єднуватись з такими ж людьми.«Мені імпонують люди, які можуть діяти не лише в рамках свого помешкання чи офісу, а здатні змінювати середовище і атмосферу міста, ідентифікувати його як живий організм, де всі процеси: соціальні, культурні, економічні тощо є водночас і взаємопроникними і впливають одне на одного, а в кінці — на всіх містян. Впевнений, що мої компетенції в мистецькій, соціокультурній, громадській і волонтерській сфері стануть в цьому проєкті в нагоді».У довгостроковій перспективі Павло певен, що misto.cafe створить у Луцьку та в регіоні прецедент для бізнесу і стане для нього взірцем соціальної відповідальності — стане поштовхом до створення екосистеми, у якій бізнесу було би нормою бути соціально відповідальним, навіть якщо він не є дотичним до проєкту.— співзасновниця мереж «Галя Балувана» в Україні та Wesoła Pani в Європі. Саме з Луцька почалася історія розвитку її бренду. Раніше вона спостерігала, як небайдужі лучани долучаються до різних проєктів, які змінюють місто на краще. Тому вирішила, що теж мусить бути причетною до позитивних змін у рідному Луцьку та долучилась до проєкту misto.cafe.«Мені дуже сподобався цей проєкт тим, що є співзасновники, які мають велике бажання покращувати Луцьк. Я очікую змін, розвитку, щоб наше місто розвивалося. Щоб ми разом приймали рішення, мали хороші ідеї і втілювали їх», — ділиться підприємиця.Заступник директора департаменту економічної політики та начальник відділу інвестиційної політики Луцької міської радикаже, що завжди хотів творити зміни. Завжди радів позитивним перетворенням довкола: реконструйованій дорозі, новим лавочкам в сквері, трансформованому публічному простору, соціальним ініціативам.«Такі зміни надихають. А бути до них долученим — безцінно. Саме для цього колись я пішов працювати в міську раду — не просто бути свідком, а ініціювати перетворення. Кафе суспільного впливу — прекрасна ініціатива, яка має ту ж мету: нести позитивні зміни навколо та промувати улюблений Луцьк. Тому як тільки дізнався про misto.cafe, зрозумів, що не можу не долучитися, і радію, що я тепер в команді».Засновник туристичної компанії «СТуК Travel»називає себе людиною світу. Він проживав у різних містах та багато подорожував, але все ж повернувся у місце звідки родом — у Луцьк.«Я дуже радий, що сотню співзасновників нарешті сформовано. Я хочу якнайшвидше з усіма познайомитись та провести нетворкінг. Звісно, чекаю відкриття самого кафе і початку розгляду тих заявок, які будуть надходити, і тих проєктів, які ми будемо реалізовувати в Луцьку завдяки misto.cafe», — каже Євген.Проєктна менеджерка misto.cafeжартома каже, що тепер знає про цих 100 людей усе, тож разом з командою проаналізувала краудфандингову кампанію. Ось, що вийшло:- Чоловіки – 54%, жінки – 46%.- Найбільше учасників – від 36 до 45 років (53%), на другому місці 26-35 (39%). Найменше, по 4%, — це молодь до 25 років та старші за 45.- Серед чоловіків найбільше співзасновників від 36 до 45 років (61%), поміж жінок переважає вік від 26 до 35 років (48%).Половина співзасновників — це айтівці (17%), працівники сфери торгівлі (13%), будівництва та архітектури (10%), комунікацій та маркетингу (10%). Також серед співзасновників є представники легкої промисловості, громадського сектору, освітяни, фінансисти, юристи, медики, психолог, ювелір та інші.Цікаво, що 15% з 54 чоловіків — це Сергії, а от серед жінок найбільше Ірин — 11%.Команда проєкту misto.cafe навіть визначила які знаки зодіаку домінують у сотні. Четверта частина — це близнюки та стрільці, а от найменше серед усіх скорпіонів.100 соціально активних людей профінансували старт проєкту і стали співзасновниками misto.cafe, яке планують відкрити у липні 2024 року.Далі заклад працюватиме як самостійний комерційний об’єкт. 80% чистого прибутку від діяльності кафе спрямовуватимуть на підтримку громадських ініціатив Луцька, 20% йтиме управлінській ресторанній компанії «ХОРС».Гранти від misto.cafe йтимуть на підтримку некомерційних ініціатив з розвитку міста, а фінансуватимуть грантові сезони з коштів, які надійшли в результаті комерційної діяльності кафе протягом кварталу. Саме сотня співзасновників визначатиме на загальних зборах, які проєкти обрати.Тематика громадських ініціатив може бути різною, проте всі проєкти повинні бути спрямовані на розвиток міського середовища, в пріоритеті — обороноздатність країни, підтримка ветеранів та військових, релокованих українців.«З нетерпінням чекаю відкриття та грантові сезони. Бо саме тоді кожна чашка кави конвертується у підтримку соціальних проєктів у нашому місті. Луцькі громадські організації знайомитимуть зі своїми ініціативами, а 100 співзасновників вирішуватимуть, на які проєкти спрямувати 80% чистого прибутку закладу», — каже Анастасія Гуліта.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію