На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника загорівся майже 1 га лісу

На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника загорівся майже 1 га лісу
За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі на Львівщині почалася пожежа.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Площа займання охопила майже 1 гектар лісу.

Пожежу загасили.

Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, нема.

"Займання гасили вогнеборці та працівники лісництва. Всього – 25 людей. Залучали три одиниці спецтехніки і цистерну.

Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які не допустили, щоб «шахеди» атакували житлові будинки та обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області", - наголосив Козицький.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: Львівщина, шахеди, пожежа
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