На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника загорівся майже 1 га лісу

падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі на Львівщині почалася пожежа.



Про це Максим Козицький.



Площа займання охопила майже 1 гектар лісу.



Пожежу загасили.



Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, нема.



"Займання гасили вогнеборці та працівники лісництва. Всього – 25 людей. Залучали три одиниці спецтехніки і цистерну.



Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які не допустили, щоб «шахеди» атакували житлові будинки та обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області", - наголосив Козицький.



Головне фото - ілюстративне.





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