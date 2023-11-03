На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника загорівся майже 1 га лісу
Сьогодні, 11:29
За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі на Львівщині почалася пожежа.
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
Площа займання охопила майже 1 гектар лісу.
Пожежу загасили.
Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, нема.
"Займання гасили вогнеборці та працівники лісництва. Всього – 25 людей. Залучали три одиниці спецтехніки і цистерну.
Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які не допустили, щоб «шахеди» атакували житлові будинки та обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області", - наголосив Козицький.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
Площа займання охопила майже 1 гектар лісу.
Пожежу загасили.
Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, нема.
"Займання гасили вогнеборці та працівники лісництва. Всього – 25 людей. Залучали три одиниці спецтехніки і цистерну.
Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які не допустили, щоб «шахеди» атакували житлові будинки та обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області", - наголосив Козицький.
Головне фото - ілюстративне.
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