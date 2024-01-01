Вночі захисники знищили всі 29 російських «шахедів»
Сьогодні, 09:15
Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в росії.
Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.
В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.
"До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.
В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.
"До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", – йдеться у повідомленні.
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