Українські воїни ліквідували ще 1400 окупантів

Українські воїни ліквідували ще 1400 окупантів
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 493 690 вояк.

Про це повідомляють у Генш8табі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 493690 (+1400) осіб,

- танків ‒ 7590 (+14) од,

- бойових броньованих машин ‒ 14665 (+35) од,

- артилерійських систем – 12737 (+50) од,

- РСЗВ – 1076 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 807 (+4) од,

- літаків – 354 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81),

- крилаті ракети ‒ 2205 (+1),

- кораблі /катери ‒ 27 (+1) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60) од,

- спеціальна техніка ‒ 2079 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна
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