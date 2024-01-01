Українські воїни ліквідували ще 1400 окупантів





Про це повідомляють у Генш8табі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 493690 (+1400) осіб,



- танків ‒ 7590 (+14) од,



- бойових броньованих машин ‒ 14665 (+35) од,



- артилерійських систем – 12737 (+50) од,



- РСЗВ – 1076 (+2) од,



- засоби ППО ‒ 807 (+4) од,



- літаків – 354 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81),



- крилаті ракети ‒ 2205 (+1),



- кораблі /катери ‒ 27 (+1) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60) од,



- спеціальна техніка ‒ 2079 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 493 690 вояк.Про це повідомляють у Генш8табі ЗСУ.- особового складу ‒ близько 493690 (+1400) осіб,- танків ‒ 7590 (+14) од,- бойових броньованих машин ‒ 14665 (+35) од,- артилерійських систем – 12737 (+50) од,- РСЗВ – 1076 (+2) од,- засоби ППО ‒ 807 (+4) од,- літаків – 354 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81),- крилаті ракети ‒ 2205 (+1),- кораблі /катери ‒ 27 (+1) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60) од,- спеціальна техніка ‒ 2079 (+2).

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