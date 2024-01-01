Українські воїни ліквідували ще 1400 окупантів
Сьогодні, 09:45
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 493 690 вояк.
Про це повідомляють у Генш8табі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 493690 (+1400) осіб,
- танків ‒ 7590 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14665 (+35) од,
- артилерійських систем – 12737 (+50) од,
- РСЗВ – 1076 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 807 (+4) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81),
- крилаті ракети ‒ 2205 (+1),
- кораблі /катери ‒ 27 (+1) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60) од,
- спеціальна техніка ‒ 2079 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Генш8табі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 493690 (+1400) осіб,
- танків ‒ 7590 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14665 (+35) од,
- артилерійських систем – 12737 (+50) од,
- РСЗВ – 1076 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 807 (+4) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81),
- крилаті ракети ‒ 2205 (+1),
- кораблі /катери ‒ 27 (+1) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60) од,
- спеціальна техніка ‒ 2079 (+2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські воїни ліквідували ще 1400 окупантів
Сьогодні, 09:45
Вночі захисники знищили всі 29 російських «шахедів»
Сьогодні, 09:15