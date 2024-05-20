Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану, усі пасажири загинули, – ЗМІ

Ебрагім Райсі та інші високопосадовці. Всі пасажири повітряного судна загинули.



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Іранське відділення гуманітарної мережі повідомило, що його "пошуково-рятувальні групи дісталися місця аварії гелікоптера, який перевозив президента". На місці аварії вони не виявили жодних ознак того, що пасажири вертольота були живі.



Видання АР уточнило, що, за словами голови Іранського товариства Червоного Півмісяця Піра Хоссейна Коліванда, гелікоптер побачили на світанку з відстані близько 2 кілометрів.



На той час з моменту зникнення гелікоптера минуло 12 годин.



У напівофіційному іранському інформагентстві Mehr заявили, що президент Ірану Ібрагім Раїсі та всі інші пасажири, які були на борту гелікоптера, що напередодні зазнав аварії в Азербайджані, загинули.



Окрім президента Раїсі, загинули міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та інші.



Раніше Reuters повідомили, що гелікоптер, у якому перебували Раісі та міністр закордонних справ Хоссейн Амірабдоллахян, повністю згорів під час аварії.



Зазначається, що вертоліт врізався в гірську вершину, хоча офіційних відомостей про причини катастрофи не було.



В Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Райсі. Згодом керівник МВС Ірану Ахмад Вахіді підтвердив аварію вертольота конвою Раїсі.



За попередньою інформацією, гелікоптер, на борту якого перебував президент Райсі, здійснив жорстку посадку.



Кортеж Райсі, ймовірно, потрапив в аварію біля азербайджанського міста Джульфа. Інцидент стався, коли Райсі поверталавя з іранської провінції Східний Азербайджан.



Погані погодні умови заважали рятувальникам дістатися місця події.

Вночі повідомляли про імовірне виявлення уламків, але офіційно спершу інформації про падіння борту з президентом країни-спонсорки тероризму не робили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на понеділок, 20 травня, в північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент Іранута інші високопосадовці. Всі пасажири повітряного судна загинули.Про це пише LB.ua з посиланням на АР, Товариство Червоного Півмісяця та напівофіційне іранське інформагентство Mehr.Іранське відділення гуманітарної мережі повідомило, що його "пошуково-рятувальні групи дісталися місця аварії гелікоптера, який перевозив президента". На місці аварії вони не виявили жодних ознак того, що пасажири вертольота були живі.Видання АР уточнило, що, за словами голови Іранського товариства Червоного Півмісяця, гелікоптер побачили на світанку з відстані близько 2 кілометрів.На той час з моменту зникнення гелікоптера минуло 12 годин.У напівофіційному іранському інформагентстві Mehr заявили, що президент Ірану Ібрагім Раїсі та всі інші пасажири, які були на борту гелікоптера, що напередодні зазнав аварії в Азербайджані, загинули.Окрім президента Раїсі, загинули міністр закордонних справ Ірану, губернатор провінції Східний Азербайджанта інші.Раніше Reuters повідомили, що гелікоптер, у якому перебували Раісі та міністр закордонних справ, повністю згорів під час аварії.Зазначається, що вертоліт врізався в гірську вершину, хоча офіційних відомостей про причини катастрофи не було.В Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Райсі. Згодом керівник МВС Ірану Ахмад Вахіді підтвердив аварію вертольота конвою Раїсі.За попередньою інформацією, гелікоптер, на борту якого перебував президент Райсі, здійснив жорстку посадку.Кортеж Райсі, ймовірно, потрапив в аварію біля азербайджанського міста Джульфа. Інцидент стався, коли Райсі поверталавя з іранської провінції Східний Азербайджан.Погані погодні умови заважали рятувальникам дістатися місця події.Вночі повідомляли про імовірне виявлення уламків, але офіційно спершу інформації про падіння борту з президентом країни-спонсорки тероризму не робили.

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