У боях за Часовий Яр загинув 25-річний Герой з Волині Іван Никаноров

Іван Никаноров.



Про це



"З превеликим жалем повідомляємо жителів нашої громади, що 18 травня 2024 року загинув в населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання Іван Никаноров, 1998 р.н., житель с. Глухи.



Щирі співчуття родині Никанорових", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Дубечненській громаді."З превеликим жалем повідомляємо жителів нашої громади, що 18 травня 2024 року загинув в населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання Іван Никаноров, 1998 р.н., житель с. Глухи.Щирі співчуття родині Никанорових", - йдеться в повідомленні.

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