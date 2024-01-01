У боях за Часовий Яр загинув 25-річний Герой з Волині Іван Никаноров

У боях за Часовий Яр загинув 25-річний Герой з Волині Іван Никаноров
На війні загинув Герой з Волині Іван Никаноров.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

"З превеликим жалем повідомляємо жителів нашої громади, що 18 травня 2024 року загинув в населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання Іван Никаноров, 1998 р.н., житель с. Глухи.

Щирі співчуття родині Никанорових", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У боях за Часовий Яр загинув 25-річний Герой з Волині Іван Никаноров

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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