У боях за Часовий Яр загинув 25-річний Герой з Волині Іван Никаноров
Сьогодні, 09:53
На війні загинув Герой з Волині Іван Никаноров.
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"З превеликим жалем повідомляємо жителів нашої громади, що 18 травня 2024 року загинув в населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання Іван Никаноров, 1998 р.н., житель с. Глухи.
Щирі співчуття родині Никанорових", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"З превеликим жалем повідомляємо жителів нашої громади, що 18 травня 2024 року загинув в населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання Іван Никаноров, 1998 р.н., житель с. Глухи.
Щирі співчуття родині Никанорових", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У боях за Часовий Яр загинув 25-річний Герой з Волині Іван Никаноров
Сьогодні, 09:53
Українські воїни ліквідували ще 1400 окупантів
Сьогодні, 09:45