Від важких поранень зупинилось серце Героя з Волині Вадима Дідуха
Сьогодні, 10:10
Зупинилось серце Героя з Волині Вадима Дідуха.
Про це повідомив волинський волонтер Сергій Лавренюк.
"На жаль... Страшна звістка знову сколихнула нашу Україну та безпосередньо наше село Шклинь, що на Горохівщині. Від важких поранень зупинилось життя нашого односельчанина Дідух Вадима! Легких хмаринок тобі, друже... Вічна памʼять та спокій воїну!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив волинський волонтер Сергій Лавренюк.
"На жаль... Страшна звістка знову сколихнула нашу Україну та безпосередньо наше село Шклинь, що на Горохівщині. Від важких поранень зупинилось життя нашого односельчанина Дідух Вадима! Легких хмаринок тобі, друже... Вічна памʼять та спокій воїну!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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