Від важких поранень зупинилось серце Героя з Волині Вадима Дідуха

Вадима Дідуха.



Про це Сергій Лавренюк.



"На жаль... Страшна звістка знову сколихнула нашу Україну та безпосередньо наше село Шклинь, що на Горохівщині. Від важких поранень зупинилось життя нашого односельчанина Дідух Вадима! Легких хмаринок тобі, друже... Вічна памʼять та спокій воїну!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!



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