На Волині через удар блискавки загорілася господарська будівля

Протягом минулої доби рятувальники Камінь-Каширського району ліквідували дві пожежі.Про це повідомили у ДСНС Волині.20 травня о 17:29 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дерев'яної господарської споруди в селі Ворокомле Камінь-Каширської громади. На місці події спільно з черговим підрозділом 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський працювали працівники місцевої пожежної охорони села Видерта.Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. О 18:44 пожежу було ліквідовано. Пожежа виникла внаслідок грозового розряду.Цього ж дня, о 18:13 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу в с. Чарторийськ Маневицької громади. На місце виклику прибули вогнеборці 13 ДПРЧ селища Маневичі, працівники місцевої пожежної охорони сіл Чарторийськ, Цміни, Комарове та співробітники відомчої пожежної охорони Колківського лісового господарства.Загалом вогонь пошкодив покрівлю, стіни, сільськогосподарський інвентар та речі домашнього вжитку в цегляній господарській будівлі.Загалом на гасіння подали 3 водяних стволи, о 21:10 пожежу вдалося ліквідувати. Потерпілих немає.Причина пожежі: коротке замикання електромережі.